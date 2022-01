For vildt og voldsomt

KOMMENTAR: Danmark sled overraskende hårdt mod Island - Mathias Gidsel var igen den store oplevelse, men han skal have mere hjælp fra Mikkel Hansen og Lauge i de kommende kampe, for ellers slides han ned

HOLD NU op hvor er der megen vilje i de islandske spillere. De stillede op uden flere coronaramte stamspillere, og alligevel måtte Danmark slide som gale for at hente den forventede sejr. Det blev en voldsom tur på vulkaner, hvor flere danske spillere havde svært ved at finde niveauet.

FORSVARET sejlede rundt i kampens indledning, hvor ingen kunne fange Omar Ingi Magnusson. Magnus Saugstrup blev sendt frem i en 5:1-opstilling, og det tog en smule af brodden af det hurtige islandske kombinationsspil. Men stadig fik islændingene lov til at komme alt for tæt på det danske forsvar, og det gjorde opgaven svær for Niklas Landin i målet.

DET TOG Nikolaj Jacobsen konsekvensen af og satte i stedet Kevin Møller til at vogte buret. Det viste sig at være en god disposition. Kevin Møller fik hurtigt fat og havde fine redninger. Det medvirkede til, at Danmark inden pausen fik slået et mindre hul til de godt kæmpende øboere, som solgte sig dyrt i hver eneste sekvens af spillet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kevin Møller stod et brag af en kamp. Reddede flere straffekast. Foto: Lars Poulsen.

DET GJORDE Mathias Gidsel så sandelig også i det danske angreb. Han begyndte lidt famlende med flere tekniske fejl, men så tog fanden ved den unge mand. Han var involveret i stort set alle de 17 danske mål i de første 30 minutter. Enten scorede hans selv, eller også leverede han en assist eller trak et straffe.

SÅMÆND om han ikke fortsatte i samme spor efter pausen. Endnu engang blev han fortjent kåret som kampens spiller. Han kom også til at trække det store læs, fordi hverken Mikkel Hansen eller Rasmus Lauge for alvor kunne byde ind med mål fra distancen. For meget blev lagt i hænderne på Gidsel. Det skal der rettes op på i de kommende kampe, for ellers bliver den unge mand kørt fuldstændig mør.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen havde sit hyr med at få det danske spil til at fungere. Foto: Lars Poulsen.

MED SEJREN over Island tog Danmark et gevaldigt skridt mod semifinalerne. De to næste opgør i mellemrunden er mod Kroatien, lørdag, og Holland, mandag. De fik begge store klø i deres opgør mod henholdsvis Montenegro og Frankrig.

KROATIEN OG Holland kan slet ikke måle sig med det danske hold, hvis største modstander de kommende dage er coronaen. Den findes i den islandske trup, som måske har haft smitten med på banen. Den lurer på hotellet, hvor alle seks hold i mellemrunden bor. Nu er 60 spillere og ledere ved slutrunden smittet med corona. Der skal et mirakel til, hvis Danmark skal gå fri. Men vi har da lov at håbe.

EM-festen fortsætter - dansk sejr over Island