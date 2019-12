Foran alvorlig beslutning: - Det er en katastrofe

Håndboldkvindernes VM var en skuffelse, og det er en katastrofe, at holdet ikke formåede at sikre billet til OL-kvalifikationen.

Det skriver sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF) Morten Henriksen i en klumme på forbundets hjemmeside.

Sædet er varmt under Klavs Bruun Jørgensen.

Her gør sportschefen det klart, at den kommende tid skal bruges på en grundig evaluering.

- Jeg foregiver ikke, at det danske landsholds placering som nummer ni ved dette års VM ikke er en stor skuffelse, som kræver enorm ransagelse.

- For trænerteamet, mit og Dansk Håndbold Forbunds vedkommende er julen også tid til at træffe nogle alvorlige beslutninger om, hvad der skal ske med dansk kvindehåndbold i 2020, skriver han.

Blandt andet vil ledelsen se på hele setuppet omkring kvindelandsholdet, hvor Klavs Bruun Jørgensen er cheftræner.

- Noget af det, vi også skal spørge os selv om, inden vi træffer en beslutning om landsholdets og trænerteamets fremtid, er, om niveauet overhovedet er til at stile efter topplaceringen til EM på hjemmebane i december.





Tårerne fik frit løb hos de danske spillere.

- Vi skal også spørge os selv, hvordan vi bedst muligt bygger videre på de gode processer, der er sat i gang og langsomt begynder at give gevinst.

- Alt det og meget mere skal tages med i ligningen, når vi efter jul sætter os ned og forsøger at finde det rigtige svar på spørgsmålet: Hvordan får vi dansk kvindehåndbold med i den ypperste verdenstop igen, skriver han.

Morten Henriksen mener dog, at kvindelandsholdet i medierne har fået lidt for hårde ord med på vejen efter VM, hvor holdet kun tabte to kampe på vej mod niendepladsen.

Han nævner blandt andet, at Danmark lykkedes med at slå OL-, EM- og VM-vinderne fra Frankrig samt Holland, der senere vandt slutrunden i Japan.

- Jo, det er en katastrofe, at vi ikke som minimum fik billet til OL-kvalifikationen.

- Men billedet af indsatsen i december er mere nuanceret end som så. Og det er på den baggrund, vi skal træffe beslutninger om dansk kvindehåndbolds fremtid i et landsholdsperspektiv, skriver han.



