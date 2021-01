Egypten venter i kvartfinalen, og ingen kan vel være i tvivl om, at samtlige fordærvede kokke på Cairo Marriott Hotel fra nu af bruger al energi på at forgifte den mad, Nikolaj Jacobsens tropper indtager.

Brandalarmen går sikkert flere gange på femte etage, og hvis der kommer en gevaldig haglbyge efterfulgt af en altfortærende græshoppesværm, så skulle den være helt sikker. Egypten havde ti plager, og med ’The Cairo Quickstep’ er vi oppe på 11!

Slovenerne rejste hjem i en syndflod af eder, forbandelser og beskyldninger om forgiftet mad og efterlod kun tomme pizzabakker. Danskerne tager det helt roligt.

Muhammad Ali var forbi Cairo Marriott Hotel i oktober 1986, hvor han modtog et portræt malet på papyrus. Han blev så vidt vides ikke udsat for fordærvede kokke på hotellet. Foto: Amr Nabil/AP/Ritzau Scanpic

Henrik Møllgaard! De egyptiske kokke vil med garanti fordærve maden fra nu af!

- Ja, hvis man følger en slovensk tangegang. Nej, det tror jeg meget lidt på. Det ville jo kun give luft til alle mulige konspirationsteorier, hvis det rent faktisk skulle ske, at vi har fire nye, der lægger sig, og det viser sig, at vi pludselig har fem positive coronatests. Værterne kan kun være interesserede i, at VM går så smertefrit som muligt.

Nå, men de sniger tilskuere ind i hallen. Hvordan har du det med det?

- Det synes jeg til gengæld er noget pjat. Der skal selvfølgelig være orden på tingene, men vi har jo alle set billederne, og der sidder helt sikkert fans til Egyptens kampe. De sidder jo i kamptrøjer.

Henrik Møllgaad i gang med at spise en kroat. Foto: Petr David Josek/Reuters/Ritzau Scanpix

Niklas Landin er også helt rolig:

- Vi er faktisk blevet utroligt gode venner med vores kokke-personale Det er de samme, der er der hver gang, og jeg kan virkelig ikke tro, de kunne finde på at gøre noget med vores mad. Jeg vælger at tro det bedste.

Du mener, det er hysterisk at tro på slovenerne?

- Ja, det tror jeg. Køkkenet skal lave mad til forholdsvis mange, og de laver så store portioner, at de sgu ikke ved, om den sending går til Egypten eller os. Egypterne spiser to rum til venstre for os fra en anden buffet – men det er samme udvalg af mad. Jeg tænker, det er svært at ramme.

Hvad synes du om, at de sniger tilskuere ind?

- Der er tilskuere, der er mediefolk, og der står 100 securityfolk og kigger op i en væg. Der er jo folk i hallen, men jeg går ud fra, de stadig er i boblen, og så rører det mig ikke.

Nikolaj Øris:

- Jeg har svært ved at forstå, hvis nogen skulle gå direkte efter at madforgifte nogen.

I kommer nok til at opleve mange officials i hallen?

- Jeg har set mange sjove afstemninger på nettet om hvor mange mennesker, folk tror, der kommer til kampen. Han kan meget den kære doktor, men jeg tvivler på, han får mennesker i hallen.

Nikolaj Jacobsen koncentrerer sig om det, der foregår på banen. Foto: Jonas Ekströmer/Tt/Ritzau Scanpix

Nikolaj Jacobsen:

- Konspirationsteorier gider jeg ikke gå ind i. Egypten har behandlet os godt. De har forsøgt at gøre det så godt, de nu kunne. De har hjulpet os med de ting, vi har ønsket.

- Det her er noget, som sker for rigtig mange europæere, der tager til Egypten. Og selv om vi har taget alle forholdsregler med at børste tænder i flaskevand og ikke spise salat og frugt, der er skyllet, er det åbenbart svært helt at undgå.

Bliver du overrasket, hvis der pludselig er tilskuere eller rigtig mange officials i hallen?

- Nej, det gør jeg ikke. Vi ved godt, der kan komme forskellige ting. Vi har aftalt at tage det i stiv arm. Det der sker uden for banen, lader vi være der. Det må andre koncentrere sig om. Vi fokuserer på det, vi skal gøre inde på banen.

