Forlader dansk klub i vrede

Claus Uhrenholt skal ikke længere være assistenttræner hos TTH Holstebro.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor Claus Uhrenholt høfligt ser tilbage på sine mange år i den vestjyske håndboldklub.

Høflighederne er der dog sparet på, hvis man drøner ind og læser den afskedsartikel, som Dagbladet Holstebro Struer har forfattet.

- Selvfølgelig er jeg sur og skuffet og en smule bitter, men klubben er i sin fulde ret til at gøre, som den gør. Det er den ledelsesret, de nu engang har, siger Claus Uhrenholt til mediet.

Claus Uhrenholt har været i TTH Holstebro ad flere omgange og i et hav af år, men når juni bliver til juli, er samarbejdet slut.

Han har været både cheftræner og assistenttræner. I den seneste sæson, som for TTH sluttede med en drabelig kamp for overlevelse, havde han begge roller.

Han tog således over som cheftræner på midlertidig basis, da Søren Hansen blev sygemeldt med stress i slutningen af 2021.

TTH ønsker sig nu at styrke organisationen omkring holdet. Det inkluderer muligvis, at holdet skal have to trænere på fuld tid, skriver TTH på sin hjemmeside.

Claus Uhrenholt passer ved siden af sit job i TTH et civilt job som underviser på Holstebro Ungdomsskole, og det kan altså ikke kombineres med et fuldtidsjob på håndboldbanen.

- Fra den dag vi hentede Claus tilbage til klubben, har det været helt klart, at Claus ved siden af håndbolden havde et civilt job, som han var meget glad for, og derfor har det aldrig været en mulighed, at han skulle på fuld tid hos os, siger direktør John Mikkelsen til Dagbladet Holstebro Struer.

Claus Uhrenholt har ad flere omgange været i TTH siden 1990'erne. Der har også været afstikkere. Op gennem 2010'erne var han således ansat hos Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, Ribe-Esbjerg HH og Lemvig-Thyborøn Håndbold.

--------- SPLIT ELEMENT ---------