Forlader klubben efter 13 år

13 år er nok - nu er det på tide at prøve noget nyt.

Det er den tyske målvogter Sabine Englert kommet frem til, og derfor forlader hun til sommer Herning-Ikast Håndbold, som hun skrev sin første kontrakt med i 2009.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den snart 40-årige tysker holder rekorden for flest antal kampe i håndboldklubben, som har nået at have flere forskellige navne i løbet af de år, hun har været der.

- Det har været en vanvittig hård beslutning, for min drøm har altid været at afslutte karrieren i Ikast, skriver Sabine Englert på Instagram.

- Den seneste tid har budt på udfordringer, som har gjort, at jeg ikke føler, at jeg har haft mulighed for at være den bedste udgave af mig selv – hverken på eller uden for banen.

Hvad udfordringerne har bestået i, fortæller Englert ikke i sit opslag på det sociale medie.

Til Herning Folkeblad afviser hun, at det er holdkammeraterne, der er skyld hendes afsked. Hun vil ikke kommentere på, om det er træner Kasper Christensen hun ikke kan sammen med.

Hun fortæller, at det er udfordringer, der har været aktuelle i et års tid, og under de betingelser, der er, er det ikke muligt for hende at fortsætte.

Sabine Englert slår dog fast på Instagram, at hun er klar til at yde sit maksimale i sin sidste tid i Herning-Ikast - og hun er ikke færdig med håndbold.

- Jeg ved, at dåbsattesten snart siger 40 år, men min krop er stadig klar, og når mit hoved og mit hjerte fortsat skriger efter at spille håndbold, håber jeg meget på, at min håndboldrejse kommer til at fortsætte i en anden klub, da jeg stadig føler, at jeg kan give meget mere end det, jeg har vist det seneste års tid, skriver Sabine Englert.

Herning-Ikasts direktør, Daniel Grønhøj, bifalder tyskerens indsats for klubben.

- Sabine kan ikke hyldes nok for sin indsats i klubben, hvor hun har været en uundværlig spiller igennem så mange år, siger Daniel Grønhøj.

- Jeg tør ikke tænke på, hvor mange sejre og titler hun har været afgørende i at få til klubben, noget hun vil aldrig blive glemt for i Herning-Ikast.

- Alt har desværre en udløbsdato, og alle i klubben vil gøre alt for, at hun får den afsked, hun har fortjent, siger Daniel Grønhøj.

Sabine Englert har været med til at vinde tre danske mesterskaber, og hun håber, at hun kan afslutte sin tid i Herning-Ikast med en medalje.