Forrygende Landin kvalte Norge

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Det var nat og dag i Kolding, da Danmark i den første af to testkampe mod Norge vandt 31-28 efter en forfærdelig første halvleg, hvor alt løb ud i ørkensandet – men heldigvis fik rejst sig og spillede en godkendt anden halvleg.

Niklas Landin stod nok engang en forrygende kamp – og det var eddermame også nødvendigt. Den nykårede Champions League-vinder fortsatte takterne fra Lanxess Arena og lukkede buret i perioder, når det var allermest nødvendigt.

Store Simon Hald, der fik sit gennembrud under VM-kampagnen for to år siden, vendte tilbage med bravour, og rapfodede Jacob Holm demonstrerede nok engang, at han kan sætte fut i fejemøget og gøre savnet af Rasmus Lauge mindre end frygtet.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Men puha, Nikolaj. Første halvleg afslørede nådesløst, at der sgu er en del at arbejde med inden VM-starten i Kairo fredag i næste uge.

Det gælder i begge ender af banen, og det eneste, der sådan set er totalt toptunet lige nu og her, er i prioriteret rækkefølge: Niklas Landin i buret – og Nikolaj Jacobsens evne til nærmest at tæve tyggegummi rundt i centrifugen, mens han fyrer sydfynske eder og forbandelser af i en lind strøm.

Det forunderlige ved at gå til håndbold i disse tider, er jo, at man kan næsten kan høre, hvad en landstræner tænker.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ikke at dét var nødvendigt mod Norge, for det krævede ikke diplom i mundaflæsning og andet end gennemsnitlig hørelse at forstå, at Nikolaj Jacobsen slet, slet ikke var tilfreds med tempoet i det danske angrebsspil inden pausen.

- Gammelmandshåndbold, brølede han rasende – og havde noget så evig ret.

- Mikkel! Kom nu i mere fart ind over! Mere fart, Mikkel tiggede han tidligt i kampen.

Men defensivt var landsholdet også pænt perforeret ved flere lejligheder, når de durkdrevne nordmænd anført af Sander Sagosen fandt hullerne bag et meget lidt sammentømret dansk forsvar og en fri streg eller en blank fløj. Eller når de kom buldrende i hæsblæsende tempo i kontra eller på hurtige opgiverkast.

Danmark kom bagud 6-9 og var også tre i restance ved pausen og 12-15, men hvis Niklas ikke havde leveret syv parader, kunne det have set virkelig grimt ud.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Så skiftede Nikolaj Jacobsen stort set alle mand ud fra starten af anden halvleg, og tak for kaffe for en forvandling – i hvert fald målt på fart. Det var som at se en slidt Peugeot chiptunet til en larmende Lamborghini!

Ind med en bagkæde bestående af Jacob Holm, der i korte glimt af første halvleg både nåede at score og trække to straffekast, i selskab med Mads Mensah og rookien Mathias Gidsel. Vrouum!

Danmark spiste hurtigt tre mål og gik fra 12-15 på 17-17, sodede så til i fejl igen og indkasserede tre, men udlignede nok engang ved 20-20 og gik i front 22-21 med et solidt kvarter igen af kampen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

De slog hullet til 24-21, Norge halede ind ved 26-25, men hele den danske bænk jublede overstadigt, da Mikkel Hansen – der bestemt er set bedre! – plaffede bolden ind til 28-25. Emil Jacobsen øgede endog på straffe til 29-25 med tre minutter igen, og så var den myseost stort set parteret.

Men det nok meget godt, at Danmark ved VM lægger ud mod Bahrain, D.R. Congo og Argentina i den rækkefølge – og så skal man selvfølgelig lige huske, at netop Bahrain voldte store problemer i Boxen i Herning i OL-kvalifikationen for snart fem år siden.

Danmark og Norge har yderligere en intern testkamp lørdag til at øve sig inden togtet til pyramiderne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Stor dansk VM-nedtur

VM ramt af kæmpe corona-kaos

I formidabelt humør

Nikolaj har talt: Mikkel er klar til VM