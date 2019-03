Forrygende pokaldrama

BOXEN (Ekstra Bladet): Stort drama i Boxen. Igen! Ikke VM-guldglimmer – men der blev muligvis sat dansk rekord i konfetti, da Skanderborg efter en turbulent semifinale slog Århus Håndbold 34-33 oven på 70 minutters intense strabadser.

Markus Mørk sendte undervejs målmand Jens Fredsgaard i gulvet med et drøn lige i ansigtet, Peter Balling måtte tage tælling, og Lars Skaarup var til debat i håndboldens svar på VAR-rummet, inden han korrekt slap med to minutter for et puf til en kontra-scorende og særdeles ophidset Århus-spiller ved 24-27.

Efter 60 minutter endte det fuldstændig lige – 30-30 – i pokalsemifinalen mellem lokalrivalerne fra Århus og Skanderborg og dermed to gange fem minutters forlænget spilletid til to mørbankede mandskaber efter en heftig duel i Boxen.

Sensationsholdet fra Skanderborg førte flere gange adstadigt. 17-14 ved pausen, 19-14 kort efter og forvandlede 22-20 til 25-20 og 27-22. Men hver gang dukkede Erik Vejes orangeblusede tropper op til overfladen igen, snappede luft og kortede rivalernes føring ned scoring for scoring, til den slet ikke eksisterede længere.

Mathias Smed kunne have afgjort løjerne, men han ramte ved siden af tomt mål ved 30-29, og så kunne Sebastian Henneberg 30 sekunder før tid udligne til 30-30.

Puha!

Anders Martinussen scorede let mellem benene til aarhusianernes første føring i kampen. 31-30 – og særdeles nervøse trækninger i det grønklædte fan-afsnit, hvor de færreste dog formentlig tænkte: Gid vi var i Skanderborg – og blev der…

Sebastian Henneberg gjorde kun ondt værre med scoring til 32-30. Lars Skaarup reducerede til 32-31 og de grønne vuvuzelaer gjaldede ud over parketten. Morten Balling til 32-32 og vild jubel på pladserne foran pressebænken.

- SKYD! Skanderborg-sektionen brølede ned mod Cornelius Kragh, da de hvidblusede noget ubeslutsomt genvandt kuglen kort før udløb af de første laaange fem forlængede minutter. Han traf ikke.

32-32. Morten Balling til 33-32 et halvt minut inde i anden halvleg. Redning af Bertram Obling og Skanderborg på kuglen igen. Jens Fredsgaard plukkede Cornelius Kraghs langskud, Århus igen i angreb.

Bertram Obling og Skanderborg fortsætter opturen. Foto: Bo Amstrup

Sebastian Henneberg til 33-33. Markus Mørk med dobbelt afsæt tvang kuglen ind til Skanderborg-føring 34-33. Hans niende pletskud i opgøret. Meget godt af en mand med kronisk problematisk skulder…

Talrige spilstop det sidste halve minut med bolden på Århus-hænder. Det sidste med et sekund. Tiden løb ud… Lange Anton Laursen med det sidste forsøg over Skanderborg-muren. Bolden rettet af, farten bremset – nem parade for Bertram Obling.

Og så brød jubelen løs i det grønne afsnit, hvor fansene konstant sad med hænderne opfordrende i vejret. Parader, parader, parader. Egentlig et passende sted at have næverne, når man kort efter kan juble over en sejr på 34-33 efter det, man uden at overdrive roligt kan kalde et nervebetændt drama.

Skanderborg Håndbold møder i finalen søndag eftermiddag vinderen af dagens anden semifinale mellem BSV og Aalborg Håndbold.

Den behøver egentlig ikke blive lige så spændende…

