Forsvunden VM-spiller forklarer sig

Den iranske håndboldspiller Shaghayegh Bapiri forsvandt onsdag fra håndbold-VM i Spanien for kvinder.

Hun har nu torsdag givet lyd fra sig. Det sker i en video, som TV 2 Sport har modtaget.

Her fortæller 30-årige Bapiri, at hun forlod den iranske landsholdslejr for at søge asyl i et andet land.

- Jeg sender denne video for at fortælle alle, at jeg har det godt, og at jeg er i sikkerhed.

- Jeg ønskede at fortælle, at jeg ikke er forsvundet eller er blevet kidnappet. Og at min familie er i sikkerhed i Iran. Min årsag til at søge asyl er at få bedre muligheder i sportsverdenen i fremtiden, lyder det fra Shaghayegh Bapiri i videoen ifølge TV 2 Sport.

Hun siger videre, at hun håber 'at kvinder i mit hjemland ikke vil blive opfattet som andenrangsborgere og blive tvunget til at gøre ting, de ikke ønsker at gøre'.

Hvor hun befinder sig, nævnes dog ikke i videoen.

Den iranske delegation blev også et samtaleemne tidligere under slutrunden, da et af holdets pressemøder blev afbrudt, kort efter at en journalist havde stillet et kritisk spørgsmål til hjemlandets dækning af turneringen.

Iran er færdig ved VM, hvor holdet tabte sine seks første kampe, inden holdet blev tildelt en skrivebordssejr mod Kina i kampen om ikke at blive nummer sjok.

Onsdag lød det fra VM's organisationskomité, at politiet var i gang med at efterforske Bapiris forsvinden. Siden er der ikke kommet nyt i sagen fra officiel side.

Politiet undersøger også fortsat en sag om fire spillere fra Cameroun. De forsvandt i sidste uge og er ikke blevet set siden.

Indtil videre er der ingen meldinger om en forbrydelse i den sag.