Fortroligt brev: Dansk træner var truende og kontrollerende

Det var blandt andet 22 konkrete episoder og klagepunkter, der førte til, at Heine Eriksen for nylig blev fyret som træner i håndklubben Aarhus United.

Torsdag kan Jyllands-Posten løfte sløret for nogle af de episoder, efter at avisen er kommet i besiddelsen af et brev, som 15 spillere i midten af maj sendte til klubbens bestyrelse.

I brevet beskrives det blandt andet, at Heine Eriksen viste truende adfærd over for en spiller, i forbindelse med at spillerne i Aarhus United i december 2020 skulle tage stilling til en lønnedgang som konsekvens af coronapandemien.

Den pågældende spiller - der er unavngivet i Jyllands-Postens beskrivelse - tøvede med at skrive under på lønnedgangen, og det ville Heine Eriksen - ifølge spillerens beskrivelse i brevet - ikke finde sig i.

Annonce:

Han ville derfor angiveligt møde op på spillerens adresse og tage hende med hen til klubbens kontor, så hun kunne skrive under.

- Jeg holder nede foran din lejlighed om tre minutter, så kan du godt komme ud, skrev Heine Eriksen ifølge brevet til spilleren, skriver Jyllands-Posten.

Heine Eriksen vil over for Jyllands-Posten ikke kommentere de konkrete episoder, der fremgår i brevet fra spillerne.

- Jeg er nødt til at forholde mig til det, bearbejde det og finde ud af, hvad der er op og ned, og så er det klart, at jeg på et senere tidspunkt rigtig gerne vil komme med min version af disse ting, siger han til avisen.

Heine Eriksen blev i kølvandet på spillernes klager suspenderet 24. maj og fem dage senere fyret.

Han havde været træner i Aarhus United siden 2017, hvor klubben blev oprettet.