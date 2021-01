Fra frustreret og rasende til brandvarm

Hvilken forskel! Sidste år forlod en frustreret og rasende Morten Olsen EM med et ordentligt dask til en metalstander efter nederlaget til Rusland. Han fik samlet blot fem minutters spilletid i de kun tre kampe, Danmark nåede inden et forbløffende tidligt exit fra slutrunden.

Nogle tilskuere råbte hans navn under kampen, og Olsens eneste kommentar til pressen – i forbifarten – var denne:

- Så var der da nogen, der gad se mig spille i dag!

- Det er klart, at når man spiller en turnering, vil man gerne være med. Når man har brugt tid på det og været væk fra sine børn, så vil man selvfølgelig gerne have noget ud af det, og så er det hårdt IKKE at spille, siger Morten Olsen.

Morten Olsen i slalomløb forbi Viran Morros, der må give fortabt. Foto. Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

- Vi havde en sidste betydningsløs kamp mod Rusland, og der ville jeg gerne have været med bare for at få rørt bolden en lille smule. Når det ikke sker, bliver man lidt frustreret, og når holdet så samtidig er ude af turneringen, så er det jo mange ting, som ramler sammen på samme tid, siger playmakeren, der for længst har vinket den af med landstræneren.

- Der er ikke rigtig noget i det, og Nikolaj har selv været håndboldspiller og kender det selv. Det viser jo også bare, at man gerne vil det, ikke.

Morten Olsen i clinch med Jorge Maqueda i semifinalen. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzu Scanpix

Morten Olsen kan til gengæld hverken klage over tillid eller spilletid i år, og selv om han har været gemt på lageret de sidste to kampe, så var Don Olsen fra Osted skarp og klar i semifinalen.

Som han var det ved OL, da han blev kaldt ind fra badeferie på Bali, og som han var det, da Danmark vandt VM-guld for to år siden.

- Jeg har jo spillet de første kampe, hvor vi fordelte tiden, så det er kun de sidste to, hvor jeg ikke rigtig har været med. Men hvis man kigger på det overordnet, så er det ikke så mange dage, jeg ikke er i aktion – det svarer vel samlet til at springe en kamp over derhjemme, så det er egentlig ikke så slemt, siger Morten Olsen.

- Jeg mister ikke rytme eller form af den grund. Man skal jo holde sig klar og være der, når tingene spidser til.

Hvor vil du rangere kampen i går?

- Jeg har ikke set den, men min fornemmelse er, at vi spiller rigtig flot i 60 minutter og laver så mange mål, at vi næsten burde have vundet større. Men Spanien spiller også rigtig godt og er svære at styre.

Minder åbningen dig om OL-finalen mod Frankrig, hvor i også gik i syv mod seks fra start?

- Vi havde sværere ved at score i OL-finalen, og så vidt, jeg husker, haha… Så var det også en mere langsomt spillet kamp. Det er rigtigt, vi spillede syv mod seks, men det var mere direkte PLANEN. Det var det ikke som sådan i går. Da var taktikken at gå i syv mod seks, hvis de gik frem i forvaret – og det gjorde de med det samme, siger Morten Olsen.

- Det gav os et rigtigt fint hul i løbet af de første fem minutter, fordi de ikke rigtig var parat på det. Det var lækkert at få sådan en start.

