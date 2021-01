Fra Gistrup til guldkamp

Aalborgspilleren Magnus Saugstrup har fået et forrygende gennembrud ved VM, hvor han har hentet topkarakterer i både kvartfinale og semifinale.

Den 24-årige nordjyske stregspiller er et produkt af den danske håndboldskole, eller foreningsdanmark om man vil. Det begynder i de små lokalsamfund i provinsen, hvor talenterne bliver udklækket og pudset af, inden de sendes videre til de store klubber.

Sådan er det også med Saugstrup.

- Jeg begyndte som 10-årig i IF Nøvling, som er en sammenlægning af Gistrup og Klarup. Der var ikke så mange fra Gistrup, hvor jeg er fra, så det var mest Klarup-drenge, jeg kom til at spille sammen med.

Har du altid spillet streg?

Nej, jeg var playmaker i mange år, indtil jeg blev 16. Så blev det halvt streg og halvt playmaker, indtil jeg blev senior. Siden har det været streg.

- Jeg kom til Aalborg som U16. Jeg har spillet i Aalborg siden bortset fra et halvt års afstikker til Hjallerup.

Du har udviklet dig med raketfart. Havde du selv drømt om at du nu skulle stå i en VM-finale?

- Nej, men det er bare positivt, at det er gået sådan, og at jeg har fået så meget spilletid. Jeg har fået opbygget masser af selvtillid, siger Magnus Saugstrup.

Magnus Saugstrup har scoret 26 mål på 32 afslutninger hidtil ved VM. Selv om han dækker i midterforsvaret er han kun noteret for en udvisning. Foto: Jonas Ekströmer /TT/Ritzau Scanpix

Mod Spanien i semifinalen lavede han syv mål på syv forsøg. Hvad der også er bemærkelsesværdigt er, at han stort set aldrig får udvisninger, selv om han dækker i midterforsvaret, hvor det ofte går hårdest til.

Jeg har lagt mærke til, at du tit ved spilstop går i bredstående stilling. Er det for at suge luft ind?

- Det har jeg sgu altid gjort. Siden jeg var helt lille. Det er sådan, jeg lige får slappet af. Det er ikke ensbetydende med, at jeg er træt. Det ser måske ikke så godt ud, at jeg står og hænger, men hvis modstanderne ser det, er de meget velkomne til at tro, at jeg er mør. Det falder mig bare naturligt at stå sådan.

Og så gælder det Sverige. Hvordan griber i den kamp an?

- Vi vil vinde, men vi er godt klar over at vi får hård modstand. Vi kommer med masser af selvtillid. Vi havde godt styr på Spanien langt hen ad vejen i semifinalen, så vi har rigtig godt humør i truppen. Det er meget svært at slå os, siger Magnus Saugstrup.

