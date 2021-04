Fra himmel til helvede: Kørte direkte hjem til konkurs

Der var vild jubel og bægerklang påskesøndag i gæsternes omklædningsrum i Skansen.

Frederik Børm og kammeraterne fra Århus Håndbold jublede over 33-27 på en svær udebane i Sønderborg inden en lystig bustur hjem oven på grundspillets sidste kamp.

Anden påskedag op af formiddagen var den 32-årige stregspiller pludselig arbejdsløs og henvist til at hive hyren – eller en del af den – hjem via Lønmodtagernes Garantifond.

Klubben erklærede sig officielt konkurs mandag, og dermed forsvinder den arbejdsplads, hvor den tidligere landsholdsspiller havde kontrakt til sommeren 2022.

Nu ved han ikke, om karrieren overhovedet kan fortsætte!

- Uha. Vi har ikke fået så meget andet at vide, end at vi er fritstillet. Jeg er arbejdsløs! Jeg havde et år tilbage ligesom stort set alle i truppen minus Jens Fredsgaard, der skifter til Fredericia, fortæller stregspilleren.

Børm røg fra himmel til helvede på en nat og en formiddag.

- Vi havde en god aften efter at have vundet for første gang i lang tid, så stemningen var god på vej hjem. Der fik vi besked om at komme ind til et møde i dag (mandag), men ingen havde jo forudset dét her og tænkt i de baner, før rygterne begyndte at løbe i løbet af formiddagen, siger Frederik Børm.

- Da vi kom til mødet, kunne vi så se, at TV2 holdt derude, og det gør de jo pudsigt nok tit, når noget slipper ud i håndbold…

Frederik Børm i Skjern-dress tidligere i karrieren. Her i duel med såval Magnus Landin som Lasse Boesen fra Kolding. Foto: Anders Brohus/Ritzau Scanpix

Frederik Børm har bl.a. spillet i Kolding, Skjern, Bjerringbro, Nordsjælland og senest Aarhus, mens han ved siden af læser en kandidat og ikke mindst er far til tre børn. Han og gutterne i Aarhus har det seneste år bl.a. støttet klubben ved at gå ned i løn.

- Jeg prøver ligesom de andre at fordøje det. Folk så lidt paffe ud, og alle er ret chokerede, siger Frederik Børm.

- Vi troede, vi nu skulle i gang med at spille nedrykningsspil, og i dag lærer vi så, at vi er fyret og skal holde lang sommerferie. Den er da sådan lidt… Lakrids…

Hvad gør du?

- Det ved jeg simpelt hen ikke. Jeg skal jo sætte mig ned og tænke lidt over tingene og vurdere, om det var dét… Er der mere håndbold til mig? Jeg bliver 33 om lidt og vil gerne spille videre, men tingene skal jo også lige passe sammen økonomisk og i forhold til børnene. Det er et større puslespil, vi alle skal til at lægge nu.

- Nu laver de jo denne fusion, som de kalder det, og de vil gerne have nogle spillere med over, så hvem er det? Der er mange spørgsmålstegn.

Frederik Børm siger, at han ikke er sur på nogen.

- Tal er sorte og hvide, undtagen når de er røde. Vi ærgrer os da alle sammen, fordi vi jo kan li’ at spille håndbold, og nu lukker man så lige en arbejdsplads, som i den grad også er et fællesskab. Nu har vi aftalt, at vi lige mødes tirsdag til aftalt tid og kigger hinanden i øjnene, selv om der pludselig ikke er mødepligt...

- Der er to måder, man kan bearbejde det på. Enten sætter man sig og siger, det bliver noget lort, eller også prøver man at se klart og tænke, det nok skal gå. Jeg prøver at vælge den sidste. Men i dag har jeg bevilget mig lov til at have ondt af mig selv!

