Frankrig åbner VM med snæver sejr

Frankrig nævnes blandt spiludbydere og eksperter som et varmt bud på en vinder af herrernes VM i håndbold.

Og onsdag kom de franske håndboldherrer da også i gang med slutrunden med en sejr på 26-24 i åbningskampen mod Polen, men det var bestemt ikke uden problemer.

Et toptændt polsk mandskab gav med et lige så energisk hjemmepublikums opbakning Frankrig kamp til stregen langt hen ad vejen.

Mod slutningen viste kvalitetsforskellen sig imidlertid, og Frankrig er allerede nu godt på vej til mellemrunden.

Franskmændene gik ind til onsdagens møde som klar favorit, men hjemmebanen i Katowice var med til at udligne forskellen.

Nerverne spillede formentlig ind. I hvert fald blev der i kampens indledning begået en del fejl af begge hold.

Frankrig gik midtvejs i første halvleg fra 8-8 til 11-8, og så kunne man fristes til at tro, at det ville blive starten til slutningen for polakkerne.

Det blev da også 14-11, men scoringer af Szymon Sicko og Maciej Gebala sendte Polens hold i omklædningsrummet med et jubelbrøl og et forspring på bare et mål i fransk favør.

Det tætte løb fortsatte det meste af anden halvleg, hvor Polen blev ved med at slå tilbage.

Værterne havde en gylden mulighed i overtal med cirka ti minutter tilbage, men angrebet gik helt i stå på et problematisk tidspunkt.

I stedet for at udligne og måske endda tage føringen kom Polen pludselig bagud med tre mål, og landstræner Patryk Rombel tog en timeout.

Det hjalp ikke det store. Nikola Karabatic og holdkammeraterne smed ikke forspringet igen og kunne notere den første sejr i turneringen.

VM fortsætter torsdag, hvor de to øvrige hold fra gruppe B, Saudi-Arabien og Slovenien, blandt andre tørner sammen.

Danmark tager hul på VM fredag med en gruppekamp mod Belgien. Den kamp spilles i Sverige, som er den anden vært ved VM.