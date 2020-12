Frankrig badede sig i EM-finalen

Frankrig er klar til EM-finalen efter en overbevisende sejr på 30-19 over slutrunde-overraskelsen Kroatien. Denne gang kom kroaterne til kort overfor et overlegent fransk hold, der undervejs i turneringen kun har sat et point til. Det var i den uafgjorte kamp mod Rusland i mellemrunden.

Kroatien fulgte med til 3-3, men så slog Frankrig slog hurtigt et hul på fire-fem mål, og kroaterne virkede godt slidte efter det hårde program ved EM.

Slutrundens helt store kroatiske stjerne, den mindst 194 centimeter høje Camila Micijevic, blev markeret ud af kampen af et offensivt fransk forsvar. De øvrige kroatere havde svært ved at komme til afslutninger foran et årvågent fransk forsvar.

Kroaterne i hvidt gav hvad de havde i sig, men der var ikke meget i tanken. Foto: Lars Poulsen.

20 minutter inde i første halvleg havde Frankrig uden det store besvær bragt sig foran 11-4, og så var det kun et spørgsmål om sejrens størrelse.

Kort før pausen øgede Frankrig til 15-5, og kroaterne lignede ikke et hold, der fandt det særlig morsomt.

Men pauseteen gav dem fornyede kræfter. To hurtige mål i anden halvleg kaldte igen smilene frem hos EM’s helt store positive indslag. 10 minutter inde i anden halvleg havde Kroatien lavet syv kasser, to mere end i hele første halvleg. Frankrig tog en slapper, og det udnyttede kroaterne til at pynte på resultatet.

Kroatiens træner Nenad Sostaric virkede ikke helt tilfreds med udvikingen i kampen. Foto: Lars Poulsen

Det er bemærkelsesværdigt, at kun halvdelen af de kroatiske spillere lever af at spille håndbold.

Med indsatsen ved slutrunden har de igen fået de kroatiske medier til at tage kvindehåndbolden seriøst, så mon ikke der er flere, som fremover kan tjene en skilling på deres sport. Med semifinalebilletten har Kroatien allerede kvalificeret sig til næste års VM i Spanien. Også det vil løfte sporten i landet.

