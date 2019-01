Frankrig er vores onde ånd: Pas på disse fem, Danmark!

Frankrig er en skrækmodstander for Danmark, og statistikken er bestemt ikke med Nikolaj Jacobsens tropper inden aftenens VM-semifinale

HAMBORG (Ekstra Bladet): Det var ved VM på Island for 24 år siden, at Frankrig for alvor blev en international anerkendt håndboldnation. Franskmændene vandt overraskende guldet, og siden har de ikke set sig tilbage.

I dag er Frankrig den mest vindende håndboldnation i historien.

På de 24 år der er gået, er det blevet til 18 medaljesæt ved EM, VM og OL.

Det er en helt utrolig præstation.

Og nu er gallerne igen med i medaljespillet. Danmark kan spænde ben i dag i Arenaen i Hamborg, men netop Frankrig er gået hen og blevet en dansk skrækmodstander.

Bevares, de rød-hvide har da vundet mange kampe over Frankrig. Men de fleste af sejrene ligger tilbage i tiden.

Smertelige nederlag

Ser vi på de seneste 12 år, og særligt kampene ved EM, VM og OL, har Danmark lidt smertelige nederlag.

Det begyndte ellers fint ved VM i Tyskland i 2007. Danmark vandt bronzekampen 34-27 over et fransk hold, som ikke rigtig gad.

Frankrig var kommet for at vinde guld, og da det ikke lykkedes, var alt andet ligegyldigt.

Ved VM i Kroatien i 2009 vandt Frankrig uden besvær 27-22 i det indledende gruppespil.

Danmark har aldrig vundet VM-guld, og det gør stadig ondt at tænke på VM-finalen i Sverige i 2011. Danmark havde længe momentum, men da de 60 fantastiske minutter var gået, stod der 31-31 på måltavlen.

Efter forlænget spilletid vandt Frankrig 37-35.

Så blev de for alvor den onde ånd. Endnu mere smerteligt var det i 2014, hvor Danmark var vært for EM.

Det var her, Boxen for alvor blev kendt som et håndboldmekka.

Båret af et medlevende hjemmepublikum gik Danmark hele vejen til finalen, hvor modstanderen selvfølgelig var – Frankrig.

Hævnen var OL i 2016

Det blev en nedtur af rang. Frankrig vandt med de voldsomme cifre 41-32.

Hævnen kom i OL-finalen i 2016.

Efter at have tabt til Frankrig i det indledende gruppespil fik Danmark revanche i en medrivende finale og endte med at vinde 28-26. Frankrig kan altså besejres. Også når der er metal på spil.

Det er der i aften, og det kan godt være, at den danske landstræner Nikolaj Jacobsen har travlt med at udråbe Frankrig til at være verdens bedste håndboldnation, men det var trods alt os, der opfandt spillet, og blandt de fire semifinalehold er Danmark det eneste, som endnu ikke har sat point til ved slutrunden.

Danmark-Frankrig DK-Frankrig 34-27, VM i Tyskland 2007, Bronzekamp DK-Frankrig 22-27, VM i Kroatien 2009, Indledende DK-Frankrig 35-37, VM i Sverige 2011, Finale DK-Frankrig 33-29, Golden League i Oslo 2013 DK-Frankrig 29-28, Golden League i Paris 2014 DK-Frankrig 32-41, EM i Herning 2014, Finale DK-Frankrig 23-22, Golden League i Oslo DK-Frankrig 28-36, Golden League i Paris DK-Frankrig 26-29, EM i Polen 2016, Kamp om 5. plads DK-Frankrig 25-29, Golden League i Strasbourg 2016 DK-Frankrig 30-33, OL i Rio 2016, Indledende gruppespil DK-Frankrig 28-26, OL i Rio 2016, Finale DK-Frankrig 27-23, Golden League i Boxen 2017 DK-Frankrig 29-28, Golden League i Paris 2018 DK-Frankrig 29-32, EM i Kroatien 2018, Bronzekamp DK-Frankrig 29-35, Golden League i Norge 2018 DK-Frankrig 23-30, Guadeloupe 2018, Træningskamp DK-Frankrig 29-29, Guadeloupe 2018, Træningskamp Vis mere Luk

Dem skal vi passe på

HAMBORG (Ekstra Bladet): Frankrig + harpiks = Nikola Karabatic!

Spørg stort set hvem som helst, hvem de betragter som verdens bedste håndboldspiller, og svaret kommer som en automatreaktion: Nikola Karabatic.

Men den 34-årige legende er en skygge af sig selv. To pletskud på ti forsøg hidtil i mellemrunden, hvor han lidt overraskende blev skrevet ind efter tre måneders pause efter operation for en fodskade.

Rent U23-mandskab

Til gengæld er der et vildt ungt kuld på vej. Det vil sige: De er der allerede – og det i dén grad!

Mod Kroatien spillede Frankrig i perioder med et rent U23-mandskab. Og vi taler ikke håndbold-rookies, men om spillere, der i en ung alder allerede har bevist sig og tjener hyren i storklubber.

Daniel Svensson, TV2-ekspert er imponeret og guider gerne en tur forbi de fantastiske fem.

– I Danmark laver vi hold og er dygtige til det. Franskmændene er vildt dygtige til at skabe unikke talenter.

– De laver færdige spillere, siger han.

Interaktivt element

