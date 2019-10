Frankrig fik VM-hævn

AARHUS (Ekstra Bladet): Danmark kunne ikke gentage triumfen fra Hamborg. Frankrig fik sin revanche og vandt 31-27 over Nikolaj Jacobsens tropper ni måneder efter det danske VM-guld i Aarhus.

Danmark måtte slippe taget ved 26-26, da Nikola Karabatics medsammensvorne scorede fire gange i rap. Rasmus Lauge var den store danske profil med otte scoringer.

Det var blot en testkamp. En af dem, hvor resultatet er ’ligegyldigt’ og 60 minutter skal bruges på eksperimenter.

Men… Når Danmark møder Frankrig for første gang efter VM-semifinalen i Hamborg, hvor de rød-hvide i den måske bedste danske landskamp nogen sinde smadrede ’Les Bleues’ 38-30, så er der altså fyret godt og grundigt op i kakkelovnen.

Der blev gået til stålet i den galliske defensiv, og det kostede et hav af straffekast og udvisninger. The comeback-kid Hans Lindberg brændte så to af fem inden pausen, men man må lade veteranen fra Berlin, at han fortsatte ufortrødent.

Rasmus Lauge har skiftet det strabadserende program i Bundesligaen ud med en noget roligere tilværelse i ungarske Veszprem – og det kan ses.

Strategen fra Bjerringbro er skarpladt, frisk i hovedet og har masser af power i den veltrænede krop, der kun har haft godt af at solide pauser i en klub, der har råd til at chartre fly ud og hjem i Champions League, så stjernerne såmænd kan nå hjem og sove i egen seng efter et europæisk togt.

Jyden var her, der og alle vegne specielt i første halvleg, hvor kun tre (3!) danske spillere printede deres navne på måltavlen. Rasmus Lauge, 6, dynamitstangen fra Rødby Michael Damgaard, 3, og Hans Lindberg, 6, tegnede sig for 15 danske scoringer og en spinkel 15-14 føring halvvejs.

Henrik Møllgaard gik i brædderne efter et sammenstød med Romain Lagarde, beskadigede tilsyneladende sin højre ankel og sad opgøret ude nediset på bænken, og det gav så masser af spilletid til Magnus Saugstrup og Anders Zachariassen i midterblokken – hvor de blev pænt matchet for nu at sige det mildt.

Jubilæerne myldrede forbi før og under kampen. Den fraværende Mikkel Hansen blev kåret til årets spiller, Mads Mensah rundede 125 landskampe, Henrik Møllgaard 150 – og Lasse Svan scorede sit mål nummer 500, da han udlignede til 19-19.

Nikolaj Jacobsen fik testet Magnus Landins forsvarsevner i 5:1 og på backen. Landstræneren skiftede stort set hele holdet ud i pausen – det samme gjorde franskmændene så også.

Der var test og tæsk for alle pengene i en VM-revanche, hvor de aldrende højrefløje, 38-årige Hans Lindberg og 36-årige Lasse Svan, ikke ligner en duo, der har til sinds at give plads til nye kræfter sådan lige med det første.

Danmark møder i ’taberfinalen’ på lørdag Norge, der tabte med en til Spanien, som de i øvrigt har tabt til 17 af de sidste 18 gange og ikke slået siden 1997. En genudsendelse af VM-finalen i januar – det kan kun blive godt!