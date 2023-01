Frankrig og Spanien er kvartfinaleklar ved VM i håndbold

Frankrig og Spanien skal spille kvartfinaler ved VM i herrehåndbold i Sverige og Polen.

Allerede inden Frankrig gik på banen mod Iran fredag aften, havde Spanien nemlig sørget for at sende begge hold videre fra turneringens mellemrundegruppe 1 med en sejr på 31-26 over Slovenien.

Selv om det ikke var nødvendigt med en sejr for at avancere i turneringen, så var Frankrig kæmpe favorit mod Iran.

Den favoritværdighed levede franskmændene op til i en tempo- og intensitetsforladt forestilling i polske Krakow, og Frankrig vandt 41-29.

Om det var den i forvejen sikrede kvartfinaleplads eller fraværet af Nikola Karabatic, som ikke var med i den franske spillertrup, der gjorde, at Frankrig i første halvleg slet ikke spillede sig ud, er ikke til at sige.

Iran kom foran 1-0 ved højrebacken Mohammadreza Oraei. Det blev iranernes eneste føring i kampen.

Selv om Frankrig havde svært ved at få hægtet iranerne af i starten af kampen, så spillede kampens kæmpefavorit sig foran med tre til fire mål, og gik til pause med en føring på netop fire mål ved 18-14.

Det mest opsigtsvækkende i første halvleg var et påtvunget dommerskifte midt i halvlegen. Den ene af kampens bosniske dommere fik en skade i læggen. Derfor blev det bosniske broderdommerpar - Amar og Dino Konjicanin - erstattet af det kroatiske ditto Boris Milosevic og Matija Gubica.

I starten af anden halvleg slog Frankrig et større hul. Fire scoringer i træk gav franskmændene en ottemålføring.

Iranerne lagde sig på ingen måde ned, men selv om Frankrig ikke spillede sig fuldt ud, var opgaven for stor en mundfuld for Iran. Og i sidste ende kom alle franske markspillere på måltavlen.

Kampen i den sidste mellemrundekamp mellem Frankrig og Spanien er - selv om begge hold er videre - ikke ligegyldig.

Spanien skal vinde over Frankrig, hvis spanierne skal blive nummer et i gruppen. Frankrig har nemlig med sejren over Iran en bedre målscorer, og derfor kan franskmændene nøjes med uafgjort i den sidste kamp og stadig blive etter.

Vinderen af gruppen skal i kvartfinalen møde nummer to fra mellemrundegruppe 3, hvor Norge, Tyskland, Holland og Serbien fortsat kan gå videre.