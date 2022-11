Frankrig snupper gruppesejr efter underholdende dyst

Frankrig står med gode kort på hånden, inden mellemrunden går i gang ved EM i kvindehåndbold.

Onsdag aften snuppede franskmændene deres tredje sejr på stribe i gruppefinalen mod Holland. Opgøret endte 26-24 i fransk favør.

De to nationer havde begge vundet de to første kampe ved slutrunden. Dermed ville vinderen af onsdagens kamp få fire point med over i mellemrunden, og det blev altså Frankrig.

Holland må dermed nøjes med at få to point med over.

Tidligere på aftenen vandt Rumænien over Nordmakedonien. Dermed sluttede rumænerne på tredjepladsen i gruppen og kommer i mellemrunden uden point. Nordmakedonien, som er den ene af tre EM-værter, er ude.

I gruppefinalen fik Frankrig den bedste start og kom foran med 3-0, inden Holland kom i gang. Derefter blev det mildest talt lige i første halvleg.

Holland stod rigtig stærkt i defensiven og fik på den konto en del kontrachancer. Problemet var bare, at Frankrig tvang Holland til at gå på halve chancer i angrebet, mens Cléopâtre Darleux lukkede effektivt af i målet.

Ved pausefløjt var Frankrig foran med 14-12.

Den føring formåede Frankrig at bevare i anden halvlegs indledning. Franskmændene spillede i et højt tempo og formåede gang på gang at komme på kant af deres modstandere i det hollandske forsvar.

Godt ti minutter inde i anden halvleg fik Frankrig en gylden mulighed for at udbygge føringen, da Holland fik to udvisninger inden for få sekunder. Men det endte i stedet i to afbrændere og en hollandsk scoring.

Holland lugtede blod, og efter 48 minutter var der udlignet til 21-21.

Frankrig slog dog hårdt tilbage. De offensive løsninger var ganske enkelt bedre end hollændernes, mens den franske defensiv arbejdede benhårdt for at holde Holland væk.

I gruppe D legede Tyskland med ilden, da holdet tabte til Spanien. Men fordi nederlaget blot var på to mål, holdt tyskerne sig i live. Polen må dog tage hjem. Montenegro vandt gruppen klart.