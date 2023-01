Frankrig spiller sig i VM-mellemrunden med maksimumpoint

Frankrig er en af favoritterne til at vinde VM i herrehåndbold i Sverige og Polen, og den position er ikke svækket efter franskmændenes indledende gruppespil.

Mandag aften slog Frankrig udfordrerne Slovenien med 35-31 i turneringens gruppe B i polske Katowice. Derfor spiller franskmændene sig i mellemrunden med fire point, som er det maksimale, man kan få med videre.

Frankrig var bedst, men havde svært ved at slå hullet i en kamp, hvor slovenerne med tekniske fejl, når de nærmede sig franskmændene på måltavlen, gjorde det svært for sig selv.

Frankrig havde svært ved at slippe fra slovenerne i starten af kampen, hvor holdene byttede mål, og kampen var præget af mange straffekast.

Selv om det lykkedes franskmændene at udnytte slovenernes fejl og slå et hul på fem mål mod slutningen af første halvleg, holdt slovenerne snor i titelbejlerne.

Frankrig gik til pause med en snæver 16-14-føring i en hal, som tydeligt bar præg af, at værtsnationen Polen senere mandag spiller en VM-skæbnekamp om avancement mod Saudi-Arabien.

I begyndelsen af anden halvleg bragte Frankrig sig foran med seks scoringer. Slovenerne fik reduceret, og spillede sig mod slutningen tilbage i opgøret, men ligesom i første halvleg blev de slovenske fejl, når det virkelig gjaldt, afgørende.

Slovenien kommer med nederlaget i mellemrunden med to point uanset udfaldet af kampen mellem Polen og Saudi-Arabien. Slovenien har nemlig slået begge hold.

Gruppe B krydser med gruppe A i mellemrunden, hvor Spanien mandag møder Iran. Med en sejr tager Spanien også fire point med over i næste fase af turneringen.

Island sikrede sig mandag aften også deltagelse i VM-turneringens mellemrunde. Det skete med en sikker sejr på 38-25 over Sydkorea.

Allerede ved pausen havde islændingene en komfortabel føring på seks scoringer med stillingen 19-13. Det havde Island også mod Ungarn i seneste spillerunde, men dengang blev føringen sat over styr, og Island tabte.

Det var ikke tilfældet mandag aften. De islandske fløje Bjarki Elisson og Odinn Thor Rikhardsson gik målamok, og noterede sig for henholdsvis 8 og 11 islandske scoringer. I første halvleg noterede de to sig for 13 af Islands 19 mål.

Island har to point med over i mellemrunden. Ungarn kan tage fire point med over, hvis holdet vinder over Portugal senere mandag aften.