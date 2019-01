Frankrig ydmyget! Danmark smadrer sig i VM-finalen

HAMBORG (Ekstra Bladet): Marseillaisen blev pureret og smasket til mayonnaise!

Danmark ydmygede Frankrig med 38-30 over 60 minutter, førte såmænd med ti kasser – 30-20 – 17 minutter før tid, og spillede håndbold på et nærmest vanvittigt højt niveau. 12.500 tilskuere rejste sig og klappede taktfast de sidste to minutter i anerkendelse af at have set en historisk bedrift.

Hold da kæft. Danmark er i VM-finalen og ikke nok med det: Succesen blev spillet i hus i en magtdemonstration af den anden verden – ren opvisning mod de forvarende franske mestre, der blev demonteret, skilt ad, fuldstændig pulveriseret i Hamborg og kørt på røv og albuer ud i Elben.

21-15 ved pausen! Hvis nogen havde sagt det på forhånd, ville man have beskyldt dem for svindel og Hamburg – eller for lige at have høvlet et par Asbach Uralt for mange ned op til kampen.

De cifre plejer at være dem, der står på tavlen, når en kamp mellem Danmark og Frankrig er slut! Vi nævner i denne sammenhæng ikke noget om til hvem…

Smaskede missiler i kassen

Mikkel Hansen var forrygende. Igen. Smaskede missiler i kassen rundt om store franske forsvarere, spillede stregen fri i næsten naturstridige vinkler mellem benene på de stive gallere og fandt sin fløj med assister bag om ryggen. Hvis han da ikke lige tog et hurtigt frikast og spillede Lasse Svan blank i den anden side…

Anders Zachariassen sled som en islandsk hest ved begge fronter, scorede, trak straffekast og udvisninger, Magnus Landin og Lasse Svan fortsatte med at plaffe ALT ind, Mads Mensah og Rasmus Lauge knoklede som bæster og satte nærmest ild i det franske forsvar med en boldomgang på turbo-speed.

Og så alligevel én sølle teknisk fejl før pausen. Man glaubt das kaum… Niklas Landin startede med to store redninger i buret, men ramte derefter ikke en bold og blev skiftet ud fem minutter før pausen. Men nåede altså lige at score to gange i tomt mål hos Vincent Gerard, der til gengæld ikke havde én eneste redning – og kollegaen blot en enkelt.

Målmændenes besværligheder hang selvfølgelig sammen med, at de franske af slagsen mødte deres overmænd i en dansk offensiv, der brillerede med danish dynamite og rene bomber fyret ind af Mikkel Hansen og Morten Olsen da han efter 20 minutter blev sendt på banen. Manden fra Osted var brandvarm, knaldede fem kugler i kassen – og fik brølet frem fra 12.500 i hallen med en granat af en underhånd til 20-14.

Galaktisk niveau

ALT spillede bare og gik op i en højere enhed, og neutrale tilskuere kunne bare fryde sig over håndbold på galaktisk niveau. De franske skytter var bestemt heller ikke uden evner, men det er immervæk alligevel et særsyn at føre med seks mod Frankrig ved pausen – og så med de cifre.

Det skulle kun blive endnu værre for franskmændene. Forsvaret gik efterhånden fuldstændig op i limningen, og de vilde unge stortalenter i bagkæden mistede efterhånden enhver tro på, at de kunne sende kugler forbi Jannick Green, der præsterede en lille halv snes store redninger i buret.

Frankrig sendte Nikola Karabatic på banen efter pausen i et sidste desperat på at få tætnet galeasen, inden den sank helt. Men den franske flåde gik til bunds, skamskudt af et dansk artilleri, man sjældent har set mage til på en dag, da vi skulle helt hen til det 48. minut for at tælle den anden danske, tekniske fejl i kampen.

Nikola Karabatic luskede ud på bænken igen.

Forrygende indsats af alle mand! Festen fortsætter i Herning på søndag. Hvis modstanderen altså ikke melder afbud…