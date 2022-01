Fransk landstræner er coronaramt

Coronasmitten har i den grad fået tag i herrernes håndbold-EM i Ungarn. Den seneste til at gå i coronafælden er Frankrigs landstræner.

Guillaume Gille har fredag afleveret en positiv coronatest ved slutrunden i Ungarn og er nu sendt i isolation. Det oplyser Det Franske Håndboldforbund på Twitter.

Frankrig er blandt Danmarks modstandere i mellemrunden ved den igangværende slutrunde. De to nationer tørner sammen i sidste gruppekamp 26. januar.

Nyheden kommer, kort efter at Danmark meldte ud, at højrefløjen Hans Lindberg også er testet positiv fredag.

Siden EM begyndte, er flere end 60 spillere blevet smittet med coronavirus, og de seneste dage er Tyskland, Holland, Kroatien og Island blevet kraftigt ramt af coronasmitte.

Torsdag aften manglede Island seks spillere, heriblandt flere nøglespillere, i nederlaget på 24-28 til Danmark.

Nu har smitten altså også kilet sig ind i både den danske og franske EM-lejr.

Fredag eftermiddag havde Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) indkaldt til digitalt møde, hvor temaet var smittesituationen ved EM.

Her slog EHF's generalsekretær, Martin Hausleitner, fast, at konkurrencen ved EM fortsat var fair, og at en aflysning ikke var på tale aktuelt.

- Lige nu er planen at gennemføre turneringen. Vi er i kontakt med alle hold, og det er lykkedes os at løse alle problemer for hold, der enten er kommet hertil med coronasmittede spillere eller har fået smitte i løbet af turneringen, sagde han.

Danmarks næste kamp er lørdag mod Kroatien. Danmark har maksimumpoint efter at have vundet samtlige kampe ved EM indtil videre.