Fransk nedtur: Ude mod Danmark

Den franske playmaker Kentin Mahé er blevet testet positiv for coronavirus under EM-slutrunden i håndbold.

Han går dermed glip af onsdagens mellemrundekamp mod Danmark, oplyser det franske håndboldforbund på sin hjemmeside.

Frankrig er i forvejen ramt af coronatilfælde hos træner Guillaume Gille og spilleren Karl Konan.

Begge har mulighed for at vende tilbage ved at levere to negative coronaprøver.

Spillerne skal være fem dage i isolation efter en positiv PCR-test, før de får mulighed for at kunne vende tilbage til turneringen.

Fredag aften ankom fløjspilleren Mathieu Grébille som erstatning. Desuden er Yohann Delattre blevet en del af det franske hold, hvor han skal fungere som assistenttræner, indtil cheftræner Gille er tilbage. I spidsen for holdet vikarierer Érick Mathé.

Til Frankrigs kamp lørdag aften mod Island må de olympiske mestre også undvære stregspilleren Ludovic Fabregas. Han er ikke testet positiv for coronavirus, men har symptomer, og derfor sidder han over.

Island er også igen blevet ramt af coronatilfælde. TV 2 Sport skriver, at to spillere lørdag er testet positiv i hurtigtest.

Det drejer sig om playmaker Janus Smarason og stregspilleren Arnar Freyr Arnarsson.

I forvejen var der seks smittede spillere på det islandske hold. De sad alle i isolation, da Danmark torsdag slog Island med 28-24 i mellemrunden.

Danmark spiller lørdag aften mod Kroatien. Det bliver uden Hans Lindberg, der er testet positiv for coronavirus.

I de første fire kampe er det blevet til fire sejre for de danske verdensmestre.

EM spilles i Ungarn og Slovakiet, men har været hårdt ramt af coronasmitte. Flere end 65 spillere er indtil videre blevet smittet i løbet af turneringen.