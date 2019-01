Fransk respekt før VM-brag: Her er Danmark verdens bedste

Den franske VM-målmand Cyril Dumoulin forudser en hård kamp mod danskerne, der råder over de vel nok bedste skytter i verden

Når Danmark og Frankrig fredag tørner sammen i VM-semifinalen i Hamborg, er der garanti for drama.

De to mandskaber har gennem tiden haft en stribe tætte opgør, og der er fra fransk side behørig respekt for danskerne og de mange kvaliteter.

For keeper Cyril Dumoulin er der dog ingen tvivl om, hvad danskernes spidskompetencer er.

Det forklarede han franske L'Équipe på torsdagens pressemøde i Hamborg:

- Vi skal presse dem ud i en fysisk kamp. De har en god boldomgang og exceptionelle skud. De har de måske bedste skytter i verden.

- Men vi ved, at de ikke kan lide at blive 'kildet'. Hvis vi formår at forstyrre deres pasningsspil, kan de få problemer offensivt.

- Og vi skal også forsøge ikke at gøre Niklas Landin god - men det har lige fra VM's start vist sig ret vanskeligt, erkender Cyril Dumoulin.

Han er helt med på historikken mellem de to mandskaber, og han finder det decideret umuligt at udpege en favorit. Det er de berømte små marginaler og dagsformen, der bliver afgørende.

- Det er altid meget specielle kampe - meget spændte og meget taktiske. Mellem to hold, der kender hinanden så godt, kan alt ske, lyder vurderingen.

Danmark møder Frankrig kl. 17.30, og du kan naturligvis følge kampen live her på sitet.

Se også: Han vil smadre den danske drøm: Det bliver sjovt

Se også: God stil! Stort norsk medie med utraditionel hyldest af Danmark

Se også: Norsk VM-eufori: Tak, Danmark!