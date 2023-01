Frataget dj-titel

Det er en opgave, der bestemt ikke skal undervurderes.

At have titlen som landsholdets dj betyder, at man skal forsøge at tilfredsstille så mange håndbold-ører som muligt.

Den titel tilfalder dog ikke længere Mathias Gidsel, som ellers havde den for en uge siden.

- Jeg har fået frataget min dj-rolle efter svingende præstationer. Jacob Holm er så glad for musik. Hvis de er utilfredse med mig, så giver jeg den gerne videre til Jacob Holm, siger Gidsel til Ekstra Bladet.

- Nu, når jeg er blevet frataget den, så kan jeg måske fokusere lidt på at spille håndbold i stedet for.

Jacob Holm kan juble - både efter mål mod Belgien, men også fordi han nu har rollen som landsholds-dj. Foto: Lars Poulsen

- Hvem har taget rollen fra dig?

- Jeg tror, at det var holdets fælles beslutning. Jeg tror, at jeg tog beslutningen, inden holdet tog den for mig. Jeg gav den til Jacob, før holdet besluttede det.

- Det skete for 3-4-5 dage, en uge siden.

- Hvilke sange har gjort, at du har fået taget den fra dig?

- Jeg tror, at det var lidt svingende i, at jeg ikke var så meget til stede i omklædningsrummet som håbet. Det var ikke så meget musikken.

Gidsel behøver ikke længere tænke på, hvad der skal spilles af musik. Foto: Lars Poulsen

Meget rock

- Jacob går ekstremt meget op i musik, så tænkte jeg 'prøv at høre her, så får han ekstra ansvar og ekstra ro i maven over at styre musikken'.

- Det var lidt en svingende præstation fra ham i går med startvanskeligheder, men jeg er helt sikker på, at han nok skal blive god.

- Han er meget på rock, Prodigy og hvad de ellers hedder. Det er ligesom at være til rave i Berlin.

- Rammstein var der vist også på. Der er jeg heller ikke helt endnu. Han skal prøve at ramme bredt, og det har han haft svært ved.

Den danske stjerne er altid i hård kamp mod modstandere. Den behøver han ikke længere at tage med holdkammerater om sangvalg. Foto: Lars Poulsen

'Jump' bliver spillet

Gidsel fortæller også, at de ikke hører en bestemt sang som den sidste, inden de går på banen. Det er en blandet liste, men en sang bliver dog altid spillet.

- Det er sjovt, at Niklas Landins 'Jump' bliver altid ramt. Det er som om, at anføreren lige skal have sin 'Jump'-sang. Vores andres med Tobias Rahim, og hvad os unge ellers hører, bliver ikke ramt lige så tit.

I begyndelsen af januar fortalte Gidsel, at han var blevet dj. Det blev modtaget noget blandet i truppen. Hverken Mikkel Hansen eller Hans Lindberg var helt tilfredse, men Mads Mensah synes, at Gidsel har en god musiksmag.

Henrik Møllgaard satte ord på Gidsels musikvalg.

- Det er kun hits fra 2021 og 2022. Alt med Andreas Odbjerg.

Danmark spiller søndag mod Bahrain - nu med Jacob Holm som dj i omklædningen.