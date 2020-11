Fravælger EM for sit et-årige barn

Der er to mindre overraskelser i den trup, landstræner Jesper Jensen har udtaget til EM-slutrunden, som for Danmarks vedkommende begynder 4. december i Herning.

Landstræneren har valgt ungdom fremfor rutine. Således har han set bort fra den rutinerede playmaker, Lotte Grigel, fra franske Nantes.

- Grigel har været ramt at coronanedlukning i Frankrig. Indtil weekenden havde hun kun spillet en kamp siden Golden League. Vi har ikke haft et ordentlig grundlag at udtage hende på. Og ved Golden League var hun et stykke efter Helena Elver og Mia Rej.

Lotte Grigel har ikke spillet meget, og derfor er hun siet fra. Foto: Lars Poulsen

Venstrefløjen Maria Fisker fra Viborg er heller ikke i truppen, og det skyldes coronaen.

- Maria Fisker meldte fra, da hun hørte, at vi skulle leve i en boble og altså leve isoleret ved slutrunden. Hun har en lille søn på et år, og ham vil hun ikke undvære så lang tid, siger Jesper Jensen.

Det betyder, at Lærke Nolsøe fra Nykøbing bliver eneste venstrefløj i truppen. Mod forventning har Jesper Jensen i stedet udtaget tre stregspillere, og her er Majbritt Toft Hansen fra Viborg overraskelsen.

På højrefløj kommer purunge Andrea Hansen til at dele pladsen med Trine Østergaard. Talentfulde Andrea Hansen er også en mindre overraskelse, men hun har vist sig flot frem i dette efterår.

- Af alle de muligheder, vi har haft, er det her den stærkeste trup, vi kan udtage, siger landstræneren.

Den danske EM-trup Målvogtere

Sandra Toft

Althea Reinhardt Stregspillere

Kathrine Heindahl

Rikke Iversen

Majbritt Toft Hansen Fløjspillere

Trine Østergaard

Andrea Hansen

Lærke Nolsøe



Bagspillere

Mette Tranborg

Louise Burgaard

Mia Rej

Helena Elver

Anne Mette Hansen

Line Haugsted

Kristina Jørgensen

Mie Højlund

