Fredericia slukker 43 års medaljetørke med DM-bronze

Det var en rendyrket bronzegyser, der fandt sted, da Skjern og Fredericia lørdag mødtes i den tredje og afgørende kamp om tredjepladsen i herrernes håndboldliga.

Kampen var utroligt tæt fra start slut. Da Fredericias Kasper Young med et minut tilbage scorede til slutresultatet 28-25 - og reelt lukkede kampen - var det således første gang i hele opgøret, at et af holdene var foran med mere end to mål.

Med sejren tog Fredericia sit første sæt DM-medaljer siden 1980.

Sådan så det ellers ikke ud til at skulle gå efter den første bronzekamp. Den vandt Skjern med hele 11 mål, men Fredericia fik rejst sig i kamp to og står altså nu med medaljer.

Fredericia startede med et lille overtag i lørdagens kamp, inden Skjern op til pausen tog styringen en smule. Ved pausen stod der 12-11 til Skjern, der i starten af anden halvleg flere gange var på plus to.

Men ved 15-13 vendte kampen. Med tre mål i træk fik Fredericia medvind. Skjern kom på 18-17, men det var sidste gang i kampen, at hjemmeholdet var foran.

Kampen forblev tæt, men Fredericia var til sidst bedst til at holde hovederne kolde, og så kunne Fredericia-spillerne og de medrejsende og meget entusiastiske fans bryde ud i jubel.

Banen blev invaderet, og champagnepropperne sprang.

Mens det altså ikke blev til bronze, så kunne Skjern-træner Henrik Kronborg lørdag glæde sig over, at han fortsætter som assistenttræner på herrelandsholdet frem til 2028.

Dansk Håndbold Forbund meddeler således, at Kronborg - der har været assistent på landsholdet siden 2016 - har fået sin kontrakt forlænget.