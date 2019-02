Frygt blev virkelighed: Profil ramt af skrækkelig skade

Ayaka Ikehara kom grimt til skade, og nu har scanningen vist, at der som frygtet er tale om en korsbåndsskade

Japanske Ayaka Ikehara kan se frem til en lang pause, efter hun landede forkert i en kamp for Nykøbing Falster Håndbold mod TTH Holstebro onsdag aften.

En MR-scanning viste fredag, at træner Jakob Larsens frygt for en alvorlig skade ikke var ubegrundet.

- Som frygtet var det det værst tænkelige, siger han til TV 2 SPORT

Træneren oplyser også, at det forreste korsbånd og noget af menisken er revet over i højre knæ. Det kræver en operation, som japaneren skal gennemgå inden for de næste par uger.

Skaden er særdeles dårligt nyt for Jakob Larsen.

Med sejren over TTH Holstebro onsdag kvalificerede Nykøbing Falster Håndbold sig endegyldigt til slutspillet, men fraværet af den stærke fløjspiller kan blive dyrt i kampen om medaljer.

- Hun er unik. Så det er selvfølgelig et stort tab og stort bet for os, siger Jakob Larsen.

Træneren fortæller, at det japanske håndboldforbund akkurat som tidligere vil sende en fysioterapeut til Danmark for at hjælpe med genoptræningen.

Derfor håber man at kunne skære en del af genoptræningstiden fra, så Ayaka Ikehara kan komme tilbage i løbet af næste sæson - men ikke før om 7-10 måneder, vurderer Jakob Larsen.

