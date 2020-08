Frygtelig skade: Polman ude hele sæsonen

Team Esbjerg-stjernen Estavana Polman kommer sandsynligvis ikke på banen i den kommende sæson.

Det oplyser den vestjyske håndboldklub lørdag i en pressemeddelelse.

Den 28-årige hollænder kom til skade under torsdagens træning, og lørdag har en skanning bekræftet den værste anelse, nemlig at korsbåndet er revet over.

- Jeg kunne straks mærke, at det var alvorligt. Det er risikoen ved at spille håndbold, og jeg kan ikke gøre noget ved det.

- Nu lægger jeg en plan og satser på at blive opereret så hurtigt som muligt, og derefter venter masser af hårdt arbejde med genoptræning. Shit happens, siger Estavana Polman i en pressemeddelelse.

Esbjerg skriver samtidig, at planen er at hente en erstatning for Polman.

- Estavanas uheld er et chok for også ledelsen i klubben, siger formand Bjarne Pedersen.

- Team Esbjerg var sammen med Odense Håndbold storfavoritter til at vinde det danske mesterskab, men nu er situationen en anden.

- Vi vil nu gøre alt for at finde en god erstatning for 'Essie', så vi fortsat kan være medbejler til det danske mesterskab, siger han.

