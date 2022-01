Frygteligt EM-mareridt: - Derfor kunne det ske

Jannick Greens kamp for at blive EM-klar led et nyt knæk efter ankomst til Ungarn. Men det er ikke et besynderligt scenarie, at han fortsat kan teste positiv, forklarer ekspert

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Jannick Green er på ny sat i venteposition og isolation.

Den uheldige landsholdsmålmand nåede kun at sætte sine ben kortvarigt på Ungarsk grund, før han afleverede en positiv coronatest.

Keeperen havde ellers netop fået lov til at pakke kufferten og drage mod Debrecen, da han var testet negativ i Danmark.

Det nye resultat betyder dog ikke, at den 33-årige Magdeburg-spiller fortsat har virus i kroppen.

Rune Hartmann, der er professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet, er således ikke overrasket over det nye triste kapitel i Greens kapløb om at blive EM-klar.

- Det er der ikke noget usædvanligt ved. Man kan desværre godt blive testet positiv flere gange uden egentlig at være syg. Vi forstår ikke helt de specifikke mekanismer, men virussen kan være i os, efter man er blevet klinisk rask, forklarer Hartmann til Ekstra Bladet.

Eksperten er trist på Greens vegne og tvivler desværre på, at målmanden når at gøre sin entré i turneringen.

Regelsættet hos det Europæiske Håndboldforbund (EHF) foreskriver, at det ikke er nok at være symptomfri over en given periode, som ellers er retningslinjerne for at være erklæret rask i det danske samfund.

Ved slutrunden skal der til gengæld afleveres en negativ pcr-test, før banen er fri, og der kan gå lang tid, inden det bliver en realitet.

Af samme grund lyder opfordringen fra de danske sundhedsmyndigheder, at smittede personer bør vente med at lade sig teste i den nærmeste fremtid, når de først har fået konstateret coronavirus.

Under EM er situationen en helt anden, og den danske delegation kan blot forsøge sig med et ny test hver eneste dag.

- Det ærgerlige er, at jeg ikke tror, at han når det. Det er en roulette, pointerer Hartmann.

Jannick Green under træningen 3. januar. Senere samme dag fik han besked om, at han havde coronavirus. Foto: Lars Poulsen

Der kan dog være håb. Såfremt Green bliver testet negativ to gange i streg, vil det være et tegn på, at tiden med positive svar er forbi.

- Hvis man flere gange i træk er testet negativ, så er man normalt vedvarende negativ. Mit gæt er, at der er sket et eller andet uheldigt ved den test, der viste et negativt svar, forklarer eksperten.

Jannick Green blev første gang testet positiv 3. januar, mens landsholdet var samlet i København før EM-afrejse.

Lørdag formiddag oplyser DHF til Ekstra Bladet, at målmanden vil blive testet igen inden så længe.

