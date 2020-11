Frygter det værst tænkelige

Landstræner Jesper Jensen mener, at håndbolden har brug for EM for at kunne overleve. Men han frygter, at slutrunden aflyses

Coronaen er tidens helt store samfundsfjende, og den rammer idrætsverdenen hårdt. Her handler det også om arbejdspladser og overlevelse.

Det danske fodboldlandshold er nærmest halveret i forhold til den oprindelige trup, og Jesper Jensen, som står i spidsen for kvindelandsholdet i håndbold, frygter da også for den kommende EM-slutrunde i Danmark og Norge.

En aflysning vil være et voldsomt slag for håndboldsporten.

Men først skal Jensen og landsholdet til Norge i slutningen af denne måned for at spille Golden-League mod Frankrig, Tyskland og værtsnationen. Hvis altså turneringen bliver til noget.

De norske myndigheder har på grund af Covid-19 endnu ikke tilladt, at der spilles EM i december i Norge. Det vil sige, at Danmark risikerer at blive enearrangør.

Der er heller ikke givet grønt lys for Golden League-stævnet, som skal spilles fra 26. til 29.november i Bergen.

- Jeg håber da, at turneringen bliver til noget, siger Jesper Jensen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Jensen vil gerne med sine kvinder til Golden League i Norge: Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Du frygter ikke at skulle møde en masse spillere, som kommer fra forskellige lande? Jeg tænker på risikoen for smitte så tæt på EM.

- Jeg er glad for, det er i Norge, for de skal nok have styr på sikkerheden. Vi får ikke lov til at rejse ind i Norge, hvis de ikke føler, at holdene er sikre.

- Jeg kan for mit eget vedkommende fortælle om den klubhistorik, vi har her i Esbjerg. Vi var i weekenden først i Nordjylland for at spille mod Vendsyssel. Derfra tog vi til Tyskland for at flyve fra Hamborg til Istanbul og videre fra Istanbul til Rusland for at spille Champions League. Og så samme vej retur.

- Ens egen adfærd definerer, hvor høj risikozone man ligger i, når vi taler corona.

- I er alle blevet testet igen ved hjemkomsten?

- Ja. Vi mangler svar på de sidste test, ellers er alle negative. Og vi har tidligere været i Norge og i Frankrig og alle mulige steder. Vi havde også Golden League i Danmark i oktober, hvor vores adfærd var voldsom stærk.

Artiklen fortsætter under billedet...

Danmark afviklede Golden League i oktober uden coronaproblemer. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Jeg er helt sikker på, at Danmark ved EM nok kan holde det væk, og det tror jeg også, Norge kan ved Golden League.

- Det du frygter mest, er altså coronaen?

- Ja, jeg frygter at mesterskaberne bliver aflyst. Det frygter vi alle sammen. Vores sport har brug for, at vi spiller. Man kan da godt - når man ser nyhederne med minkavlerne og verdenssituationen – tænke at så løber vi rundt med vores bekymringer, og hvorfor spiller vi overhovedet håndbold? Og hvorfor rejser vi rundt i Europa?

- Men vi er nødt til at se os som pionerer for sporten. Vi gør der her for, at sporten kan overleve. Vi gør det for at folk forhåbentligt kan have noget at samles om. Vi skal tænke det den vej rundt for at få det til at give mening, siger Jesper Jensen.

Fravælger EM for sit et-årige barn

Dokumentar river op i gamle håndboldsår

På trods af røvfuld: Det kan blive et udmærket EM

Trods corona: Vil gennemføre EM i Danmark