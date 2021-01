Frygter Mikkels hammer

Det ville være synd at påstå, at mediepresset har mast det spanske håndboldlandshold i bund under den egyptiske kampagne. Da TV2 i går spurgte den spanske pressechef, hvornår der monstro kunne være afsat tid til et pressemøde, måtte han slå ud med hænderne og beklage.

Der er nemlig ikke en eneste spansk journalist til stede i Egypten, og derfor har der ikke været behov for pressemøder hidtil.

’Balonmano’ fører en lettere skjult tilværelse i de spanske sportsmedier. Man skal om bag i sportsaviserne for at finde sporten klemt inde mellem brevdueresultater og sidste nyt fra undervandsrugby.

Bevares. Der bliver jublet igennem, når FC Barcelona vinder Champions League, og landsholdet vinder guld som ved de to seneste EM-slutrunder. Men ellers kan Raul Entrerrios, Joan Canellas, Daniel Sarmiento godt gå i fred på gaden.

Jorge Maqueda jubler efter en scoring, da Spanien sendte nordmændene hjem til myseosten. Foto: Petr David Josek /AFP/Ritzau Scanpix

Sportsavisen Marca skriver i sin optakt, at ’Mikkel Hansen kronede Niklas Landin med sit hårbånd’. Det handler naturligvis om den sindsoprivende og historiske kvartfinale mod Egypten, hvor Mikkel Hansen så rødt og sad magtesløs i skammekrogen.

Marca hæfter sig ved, at Danmark uden Mikkel på banen havde mere end svært ved at score i den anden omgang forlænget spilletid. Uden Hansen ingen mål!

Mikkel røg i skammekrogen mod Egypten. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

’Mikkel Hansen er Danmarks ledestjerne og ham, der styrer offensiven. Hansens arm - ‘El martillo de Thor’ (Thors hammer) – spreder fortsat skræk blandt modstanderne. Ikke kun i form af hans skud men også for den præcision, hvormed han håndterer bolden og sender afleveringer til bedre placerede medspillere,’ skriver Marca.

Danmark vs. Spanien i seneste mesterskaber EM 2010: 34-27 (om 5. plads) VM 2011: 28-24 (semifinale) EM 2012: 25-24 (semifinale) OL 2012: 24-23 VM 2013: 19-35 (finale) EM 2014: 31-28 VM 2015: 24-25 (kvartfinale) EM 2016: 27-23 EM 2018: 25-22 Vis mere Luk

Avisen noterer, at uden Mikkel på banen, var det kun på grund af Niklas Landins mirakler, Danmark overlevede kvarten og gik i semi.

’Derfor kronede han Landin med sit hårbånd,´skriver Marca.

