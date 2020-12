Den helt varme kartoffel til dette EM - rent sportsligt - har været dommerne.

Det er nemlig kun kvinder, der har fået stukket fløjten i hånden til slutrunden, og det har udløst skarp kritik fra Dansk Håndbold Forbund og en stor portion skepsis fra landstræner Jesper Jensen, der dog på pragmatisk vis har forsøgt at fokusere sine kræfter på andre områder.

Men spørger man rundt i håndboldmiljøet er kritikken stor, men den mest sønderlemmende af slagsen er kommet fra den tidligere landsholdsspiller og ligatræner Lars Rasmussen.

Han beder EHF droppe sit 'ligestillingspis'.

- Jeg må bare sige, at det er fuldstændig utilgiveligt. Som spiller og træner føler man, at der bliver pisset på en. Det er til grin, at man år efter år og stadigvæk den dag i dag skal opleve det her. Der er mange af dommerparrene, der ikke engang kan dømme en U9-kamp, siger han til håndboldmediet Hbold.dk.

Særligt var det galt i kampen mellem Rusland og Frankrig og Danmark mod Sverige, og niveauet gør Rasmussen trist.

Nu mangler der blot sidste omgang af mellemrunden, og Danmark har - trods de ujævne dommerpræstationer formået at spille sig frem til en kamp mod Rusland, hvor de kan snuppe deres plads i semifinalen.

Selv kalder danskerne det for en slags kvartfinale, hvor livet i turneringen er på spil.

