Fyrede stjernen: Jeg ville da også være sur på mig!

VEJEN (Ekstra Bladet): Så lykkedes det endelig! Jesper Jensen har været landstræner i over tre måneder, men det eneste, han endnu har nået rent håndboldmæssigt, har været at aflyse en samling og to landskampe mod Japan.

Mandag kunne han så langt om længe byde velkommen til en flok spillere, der hverken har rørt harpiks eller læder siden starten af marts – og heller ikke kommer til det på klubniveau før tidligst engang i juli.

Jesper Jensen har én samling i efteråret, inden han skal udtage en trup til et EM på hjemmebane, hvor ingen endnu ved, om der må komme tilskuere i Boxen – og i givet fald hvor mange.

Der er sagt bittert farvel til Stine Jørgensen, og andre profiler må slet ikke deltage i denne samling. Sandra Toft, Brest, og Louise Burgaard, Metz, er spærret af klubberne, Lotte Grigel og Stine Bodholt, Nantes, er på plads i Vejen, men må ikke træne.

Der er meget i vejen – i Vejen!

Så er der dømt kluddermor i Vejen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

- Klubberne har været enormt samarbejdsvillige, men Brest og Metz har sagt, at de læser reglerne i Frankrig sådan, at spillerne ikke må noget som helst. Klubberne er bange for at miste lønkompensation ikke bare for de to – men for hele holdet i hele perioden. Så det er voldsomme summer, vi snakker om, forklarer Jesper Jensen.

- Stine Bodholt og Lotte Grigel fik egentlig lov til at være med til det hele til at starte med, men nu har Nantes så været i kontakt med de andre franske klubber. Vi har været i kontakt med præsidenten, og han har så sagt ok for, at spillerne må deltage i det kommercielle arbejde her – men ikke deltage i træning. Det vil sige, de er med fra mandag til onsdag i denne uge, siger landstræneren.

- Fie Woller skulle også have været med i det hele, men hun er ved at skifte klub og har tjekket, at hun ikke er dækket forsikringsmæssigt. Derfor har vi selvfølgelig taget ansvaret fra hende og sagt, at hun ikke skal være med i træningen.

Lotte Grigel er spærret af sin franske klub, der frygter at miste lønkompensation, hvis spillerne deltage i det mindste, der har med håndbold at gøre. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Med nærmest ingen tid til EM på hjemmebane i december, er udfordringerne voldsomme.

- Jeg har lige sagt til spillerne, at vi skal være rimeligt effektive, for vi er jo noget, der ligner 12-14 træninger væk fra en slutrunde! Mere når vi ikke, og fire-fem af spillerne kan så ikke være med. Vi kigger ind i en samling med fokus på at snakke og skabe kultur og med at få afmystificeret, hvem han er, ham den nye træner.

Skal du også forklare, hvorfor Stine Jørgensen ikke er her?

- Nej. Hvis nogen undrer sig, håber jeg da, de kommer og spørger. Jeg synes, jeg har været rimeligt åben i pressen.

Men først var det en samling, hun ikke blev udtaget til. Nu er hun helt væk!

- Lige nu er hun. Så må vi se, hvordan det udvikler sig med tiden. Jeg synes jo, mit forhold til Stine er så fint, at jeg vil turde ringe til hende igen og spørge, hvordan det ser ud og sige: Vi kunne sgu godt lige bruge dine spidskompetencer. Men lige nu har hun meldt fra – og var heller ikke udtaget til denne samling.

Og virker vel lidt bitter?

- Jo, men det kan jeg sgu også godt forstå. Sådan skal det da være. Hvis man har været med på landsholdet i ti år og bliver valgt fra, så ville jeg sgu også være sur på træneren.

Ville hun ikke kunne forstærke mange landshold som skytte?

- Hun har helt klart nogle spidskompetencer, som er unikke for hende, men det er der også andre, der har. Årsagen til, at vi indtil videre har valgt hende fra, er, at hun har fyldt så meget – på godt og ondt. Mest godt. Men nu skal nogle andre have muligheden for at sprede vingerne fuldt ud, siger Jesper Jensen.

- Da jeg kom til min første landsholdssamling, skød jeg sgu heller ikke, før datidens stjerner havde taget deres skud og ligesom sagde: Okay, Jesper! Nu er det din tur.

Se også: Bizart maske-bal: Storklub hyldet

Se også: Optrapper krigen: Vil ikke acceptere nedrykning

Se også: Stjernen laver en Bendtner: Det er uvirkeligt!