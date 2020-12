Fyret efter dansk øretæve

Præsidenten for det russiske forbund fortæller, at landstræneren er dømt ude efter nederlaget til Danmark

Sikke en fest for Danmark! Og sikke en nedtur for Rusland!

Konsekvensen af den tabte semifinaleplads står klart allerede nu: Landstræneren får sparket.

Spanske Ambros Martins tjeneste er ikke længere ønsket.

- Ambros Martin vil blive bedt om at træde tilbage, siger præsidenten i det russiske håndboldforbund, Sergey Shishkarev, til nyhedsbureauet Tass.

Håndboldbossen ønsker Martin alt det bedste og er glad for, at han nu kan være mere sammen med sin familie. Retteligt glædeligt, men næppe sjovt at blive fyret alligevel ...

Danmark vandt 30-23, og nu skal man finde en anden til at stå i spidsen for holdet i kampen om femtepladsen og de kommende VM-kvalkampe.

- Hvem og hvordan vil vi beslutte på et møde i bestyrelsen, siger Shishkarev.

Spanieren regnes for en af verdens bedste i faget og har været landstræner for Rusland siden 2019.

Han kom allerede i søgelyset fra starten af turneringen, da han brød de stramme coronarestriktioner og gik ude og hilste på en udefrakommende.

- Øj, er det sandt?

