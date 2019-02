Fyret træner om træningslejr-beskyldning: - Så bliver jeg pissesur

Tirsdag fik Lars Frederiksen sparket i KIF Kolding på baggrund af en skuffende tiendeplads og blot fire sejre i 19 forsøg i Herre Håndbold Ligaen.

Svingende resultater var dog langt fra den eneste årsag til, at den 48-årige træner blev fyret - blot to måneder efter han forlængede sin kontrakt med klubben,

Ifølge flere medier - herunder JydskeVestkysten og TV 2 Sport har spillertruppen været så utilfreds med cheftræneren, at de er gået til ledelsen med bekymringerne, og klubbens direktør har efterfølgende bekræftede den manglende tillid fra truppen.

TV 2 Sport omtaler blandt andet en tendens fra holdets træningslejr på Lanzarote i sidste måne, hvor spillerne mener, at Lars Frederiksen havde mere travlt med at cykle end at engagere sig i holdet.

Beskyldninger, som eks-træneren afviser.

- Så bliver jeg faktisk vred. Så bliver jeg pissesur. Vores ledelse var med dernede - jeg opfordrede dem faktisk til at tage med - og det var rent faktisk dem, jeg var på cykeltur med, for at vi kunne få et tæt forhold til hinanden.

- Hvis spillerne har en opfattelse af, at jeg bare har ligget og cyklet derudaf - og ikke har gidet at være på træningslejr - det er jeg meget frustreret over og ked af, hvis nogen har fået den opfattelse, siger Lars Frederiksen i et større interview med TV 2 SPORT.

Klubbens nye direktør, Christian Phillip, lagde efter fyringen ikke skjul på, at det ikke kun var resultaterne, der fik ham til at give Lars Frederiksen silkesnoren.

- Der har simpelthen været en manglende tillid fra spillere til træneren, som ikke kunne genoprettes, og derfor mente vi, at det her var vejen at gå, selv om vi fra både ledelsens og bestyrelsens side gerne havde set, at det her var noget, der kunne løses, hvilket vi også har forsøgt.

- Der er prøvet at blive rakt ud hele vejen rundt, men det her var konklusionen, siger Christian Phillip, der blot havde været ansat i fem dage, da fyringen blev effektueret.

Han vil dog ikke tale om specifikke detaljer - som eksempelvis træningslejren.

- De konkrete punkter vil jeg ikke kommentere. Dem holder vi internt af personlige og menneskelige hensyn, siger direktøren til JydskeVestkysten.

Den tidligere landsholdsfløj Lars Rasmussen overtager tøjlerne midlertidigt i KIF Kolding, indtil en permanent afløser er fundet. Klubben har seks point op til en ottendeplads, som giver adgang til slutspillet.

Lars Rasmussen skal forsøge at rette op på KIF Koldings dårlige sæson. Foto: Jens Dresling

Se også: Fyret træner i chok: - Det gør rigtig ondt

Det forbudte skifte - derfor er ny AGF'er kontroversiel