Går amok i dansker-ros

- Sikke en magtdemonstration. Sikke et håndboldhold. Sikke en kæmpe dansk triumf.

Sådan indleder B.T.'s sportskommentator, Søren Paaske, sin hyldest til håndboldlandsholdet, der søndag aften genvandt verdensmesterskabet med finalesejren på 26-24 over Sverige.

- I et historisk forsvar af VM-titlen viste landsholdet, at vi med rette kan tale om et dansk dynasti, der kommer til at skrive sig ind i håndboldens historiebøger. Og det bliver på nogle af de forreste sider.

- Hvis vi kigger på de seneste knap fem år, så lyder Danmarks udbytte på to VM-guld og et OL-guld - og det sker altså i en tid, hvor konkurrencen i herrehåndbolden aldrig nogensinde har været hårdere end lige nu, lyder det i B.T.

Jyllands-Postens håndboldjournalist Kenneth Thygesen sammenligner Nikolaj Jacobsens verdensmestre med det succesrige landshold under Ulrik Wilbek, der førte Danmark til EM-titler i 2008 og 2012 og VM-sølv i 2011 og 2013.

Foto: Ritzau Scanpix

- Under Wilbeks kommando ved for eksempel VM i 2011 spillede Danmark noget af det flotteste håndbold i landsholdets historie, ja, det er nærmest kun overgået af Jacobsens to VM-guldhold fra henholdsvis 2019 og 2021.

- Angrebsspillet har periodevis været eventyrligt med bunkevis af mål samt forskellige spiltyper og måder at score på. Det var finalen et fremragende eksempel på, skriver Kenneth Thygesen.

I en klumme på Ekstra Bladet hæfter sportskommentator Jan Jensen sig også ved Nikolaj Jacobsens taktiske snilde.

Han mener, at 'det danske landshold under ledelse af en taktisk klog Nikolaj Jacobsen satte en hel håndboldverden på plads', og han roser landstræneren for at sætte de unge spillere i scene.

- Undervejs fik Nikolaj Jacobsen vist, at han har modet til at spille de unge ud. Og i finalen viste han stor kløgt og taktiske genialiteter, skriver Jan Jensen.

Han fremhæver flere af de unge debutanter, der skabte store stunder fællesskab med de etablerede stjerner Mikkel Hansen og Niklas Landin.

- Der er et kæmpe potentiale i dansk håndbold, og der er ingen af de nuværende landsholdsspillere, som overvejer at trappe ned.

- Her ved slutrunden blev det til et internationalt gennembrud til unge spillere som Mathias Gidsel, Magnus Saugstrup og Emil Jakobsen, lyder det i Ekstra Bladet.

De danske målvogtere og målvogternes træner fejrer guldet. Foto: Ritzau Scanpix

Politikens journalist Henrik Braad Jacobsen mener, at nye ansigter udstråler kvalitet og selvtillid i så stort omfang, at Dansk Håndbold Forbund sportsligt kan gå fremtiden i møde med sindsro.

- Danmark vil også i de næste mange år være langt fremme, når der skal uddeles medaljer ved EM, VM og OL, skriver Henrik Braad Jacobsen og fortsætter:

- Det potentiale får den fremadstormende skare af ambitiøse unge stjernefrø og resten af landsholdet – efter alt at dømme – lov til at demonstrere allerede til sommer, når det olympiske guld fra Rio de Janeiro i 2016 skal forsvares i Tokyo.

