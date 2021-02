Går videre i Champions League uden kamp

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg havde en succesrig tirsdag aften, hvor holdet både vandt en kamp i den hjemlige række og gik videre i Champions League.

I den hjemlige liga vandt Team Esbjerg med 36-28 ude over Silkeborg-Voel.

Stort set samtidig med starten på ligakampen kom der en nyhed fra Det Europæiske Håndboldforbund, EHF, som sendte Team Esbjerg videre i Champions League.

EHF oplyser, at alle 16 hold i gruppespillet går videre til knockoutfasens ottendedelsfinaler.

Det skyldes adskillige udsatte kampe grundet coronapandemien, som det ikke har været muligt at finde nye datoer til.

Team Esbjerg var nummer seks ud af otte hold i gruppe A, og det var akkurat nok til at klemme sig med videre under de tidligere regler for turneringen.

Tidligere gik de to bedste direkte videre til kvartfinalerne, mens nummer tre til seks skulle spille om at komme videre til kvartfinalerne.

Team Esbjerg var inde i en tæt kamp om at holde slovenske Krim Mercator bag sig på syvendepladsen. Men det er ikke så vitalt længere.

Alle hold går videre, og nummer et fra den ene gruppe møder nummer otte fra den anden gruppe, nummer to møder nummer syv, nummer tre møder nummer seks og så videre.

Team Esbjerg er desuden blevet tildelt en sejr på skrivebordet over netop Krim Mercator. Tidligere havde slovenerne fået udsat en hjemmekamp mod Team Esbjerg, men sejren tildeles nu det danske hold.

Dermed kan Team Esbjerg med 10 point efter 13 kampe ikke længere hentes på syvendepladsen, og holdet kan heller ikke nå norske Vipers Kristiansand med 14 point på sjettepladsen.

Med det på plads kan det allerede nu konstateres, at Team Esbjerg skal møde franske Brest Bretagne, som ender som nummer tre i gruppe B.