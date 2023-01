Gammel kending indkaldt til VM-truppen

Den danske VM-trup er en mand større, når de i aften møder Egypten i kampen om førstepladsen i VM's mellemgruppe IV.

Mandag morgen skriver Dansk Håndbold Forbund på sin hjemmeside, at Niclas Kirkeløkke er indkaldt som gardering i bagkæden.

Rhein-Neckar Löwen-spilleren kommer, netop som Rasmus Lauge har gennemgået en test, der skulle give svar på, om han kunne træde ind i turneringen - eller om han definitivt skulle melde pas.

Sidstnævnte mangler vi fortsat at få svar på.

Til gengæld har landstrænerduoen Nikolaj Jacobsen og Henrik Kronborg valgt at indkalde Kirkeløkke.

- Vi står over for en helt afgørende kamp, og jeg vil gerne have nogle ekstra muligheder defensivt. Her kan Niclas bidrage med sine kvaliteter, siger Nikolaj Jacobsen.

28-årige Kirkeløkke er noteret for 53 landskampe og 99 mål for Danmark. Han var en del af truppen ved VM i 2017 samt EM-slutrunderne i 2018, 2020 og 2022.

Hvorvidt Rasmus Lauge er med, når Danmark en time før kampstart skal indgive holdopstillingen, finder vi ud af i aften.

Der er kampstart klokken 20.30 i Malmö Arena.