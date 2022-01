Genial peptalk: Nu hylder de svensk europamester

Jim Gottfridsson viste, da det gjaldt, at han er de svenske europamestres største stjerne - og en leder af format

Der var 19 sekunder igen.

Spaniens Joan Cañellas følte sig snydt for et frikast, og dermed havde de forsvarende europamestre lige formøblet chancen for at komme foran ved stillingen 26-26 i EM-finalen.

Og nu tog Sverige timeout.

Det var søndag aften i Budapest, og det kogte i MVM Dome, hvor de mere end 14.000 tilskuere enten stod op eller sad på det yderste af plasticsæderne.

Men hvor Jordi Ribera vanen tro styrede den spanske timeout, som en træner gør, var svenskernes norske træner, Glenn Solberg, ikke i teten.

Det var til gengæld Jim Gottfridsson. Som han i øvrigt har for vane.

'Af hele dit forbandede liv'

Hele turneringens bedste og vigtigste spiller, som han blev kåret til.

- Hey, hør her nu. 19 sekunder. Vi skal for fanden blive europamestre. Nu kører vi tysk højre, dansk venstre. Kom bredt! Af hele dit forbandede liv, hold ham i ryggen, så får du den mellem benene, kom det en en tone, der ikke var til at tage fejl af, til Oscar Bergendahl.

Og til Daniel Pettersson, højrefløjen:

- Hør her, hør her! Er det sådan, det ender, så gør du det! Han er dårlig på kanten. Kom så!

Gottfridsson holdes af Joan Cañellas og Iñaki Pecina Tome i finalen. Foto: Jens Dresling

Og det fungerede. Efter at have kørt bolden rundt i bagkæden et par gange med en overgang fra Hampus Wanne, gik Albin Lagergren på ydersiden af Cañellas, der kantede sin modstander, og dommerne pegede begge på syv meter-pletten.

Her holdt rutinerede Niclas Ekberg hovedet koldt og sikrede svenskerne EM-titlen.

En klassiker

Aftonbladet kalder Gottfridssons peptalk en klassiker, mens Expressen omtaler Gottfridsson således:

- Da kampen var inde i sin mest kritiske fase, trådte han frem, manden med så mange esser i ærmet, at han ville være blevet anholdt og sigtet for gambling i Las Vegas.

Den svenske triumf er intet mindre end en genopstandelse for det så succesrige landshold, der 1986-2002 var verdens største landshold med så mange succes-historier, at det næsten er svært at fatte:

VM: Syv semifinaler i træk 1986-2001, fire finaler og to titler.

EM: Fem semifinaler i de fem første slutrunder 1994-2002 - og fire titler.

OL: Tre finaler i træk 1992-2000