Gidsel bliver topscorer for GOG i sæsonpremiere

Aalborg Håndbold har vundet DM-guld de seneste tre sæsoner.

Den stime håber konkurrenterne i den danske håndboldliga at bryde i år, og både GOG og Bjerringbro-Silkeborg må anses som gode bud på titeludfordrere.

Kun GOG kom ud af første spillerunde med en sejr, og det kunne holdet i høj grad takke Mathias Gidsel for.

Gidsel tegnede sig for otte scoringer på ni forsøg og blev topscorer for GOG, der vandt 39-30 over Ribe-Esbjerg, mens Bjerringbro-Silkeborg skuffede tog hjem fra mødet med Fredericia Håndboldklub med et nederlag på 26-28.

GOG sikrede sig en storsejr, selv om vestjyderne kortvarigt skabte spænding om resultatet i anden halvleg.

Fynboernes pauseføring på tre mål blev reduceret til en etmålsføring, da Ribe-Esbjergs Torben Petersen scorede til 22-23 fire minutter inde i anden halvleg.

Men anført af Gidsel begyndte fynboerne at score mål på samlebånd, og det udmøntede sig i en overlegen sejr.

Bjerringbro-Silkeborg nåede DM-finalen i den forgangne sæson, men i sæsonpremieren i ligaen gik det galt.

Fredericia var foran med to ved pausen og øgede i løbet af anden halvleg føringen til fem mål. Målmændene Jens Fredsgaard og Emil Tellerup havde godt fat i gæsternes skytter og stod begge med en redningsprocent på over 40 i opgøret.

BSH fik pyntet en anelse på resultatet mod slutningen, men kom fra opgøret uden point.

Både GOG og Bjerringbro-Silkeborg kæmper for at blive en del af EHF European League, men holdene har svære udgangspunkter før returmøderne med deres respektive modstandere i kvalifikationen.

Lørdag skal GOG hjemme at slå Celje, der i første kamp vandt med fire mål. BSH tabte i første kamp med et mål hjemme mod Ystads IF.