Gidsel erkender blankt: - Det er SÅ heldigt

Særligt to spillere går igen, når landsholdet skal udpege de spillere, der kommer til at feste vildest, hvis Danmark vinder VM i håndbold

Mathias Gidsel fortæller, at det handler om at lukke øjnene, når så frækt et mål skal laves

Hold nu op for en scoring!

Der er næsten ikke det, som Mathias Gidsel ikke kan.

Efter bare to minutter stod han for kampens nok flotteste mål. Han fik et puf af en egypter og måtte derfor rotere i luften.

Med ryggen til mål sendte Danmarks nummer 19 bolden i netmaskerne. Et mål, som nærmest fik taget på Malmö Arena til at lette.

Efter sejren på 30-25 over Egypten bad Ekstra Bladet Mathias Gidsel om at forklare scoringen.

- Det er SÅ heldigt, som det kan være. Det er ikke noget, man kan øve, eller fordi man er dygtig.

- Det er at lukke øjnene og så ... men det var en god start! Og så tænker jeg, at når sådan en går ind, så kan det her godt gå hen og blive en god dag, siger han med det altid kække smil.

- Så rent held?

- Aaarg, selvfølgelig lidt fornemmelse og feeling. Det var nok ikke det skud, jeg havde foretrukket.

Gidsel strålede igen, igen. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

Undgår Sverige i kvartfinale

Med sejren og dermed også førstepladsen i Danmarks mellemrunde venter Ungarn onsdag og ikke Sverige.

- Vi lyver ikke. At undgå en vej gennem Sverige og Frankrig til finalen er der rigtig mange, der sidder og glæder sig over.

- Ungarn er en helt anden spillestil, end det vi har mødt: Stort, tungt. Alle danskere kender jo Bánhidi (Bence, red.), og han er ikke blevet mindre, siden vi mødte ham sidst og havde problemer med ham, så det bliver også en kæmpe udfordring.

- Men Sverige på en hjemmebane ville vi allerhelst undgå.

Onsdag spiller Danmark kvartfinale mod Ungarn.

Fem af landsholdets hemmelige håndtegn, der bruges under kampene, bliver forklaret og vist frem til Ekstra Bladet her