Gidsel har ikke travlt med at score kassen

KAIRO (Ekstra Bladet): Det er en ung og en gammel, der i øjeblikket sætter ild i parketgulvet under det danske landshold i Egypten. Den 33-årige værkfører Mikkel Hansen har taget 21-årige Mathias Gidsel i mesterlære, og den unge mand har på rekordtid bestået svendeprøven.

Samtidig udgør de to også yderpolerne i den danske trup, når det kommer til at få det klistrede besvær betalt hjemme i klubberne. Millionæren fra Paris løber med en rund mio. euro plus det løse pr. sæson, mens knøsen fra Skjern og efterhånden også Gudme må bogføre et langt lavere beløb på sin selvangivelse.

Det er et godt bud, at Mathias Gidsels nuværende kontrakt kun kaster omkring 400.000 kroner af sig årligt, og der er logisk, at GOG er parat til at løfte ham mod at forlænge aftalen, der løber til 2022. Lasse Møller ramte eksempelvis en månedlig hyre på ca. 100.000 kroner, inden han skiftede til Flensburg.

Mathias Gidsel og Mikkel Hansen passerer Emil Jakobsen, der var tilskuer til kampen mod Qatar. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Men Mathias Gidsel har ikke travlt med at komme til udlandet og finde en guldåre. Penge er ikke alt.

Der kommer vel voldsomt mange bud på dig?

- Det kan godt være. Jeg har ikke hørt noget, og jeg fokuserer også bare på at være her og spille håndbold, siger Mathias Gidsel.

- Det kan sagtens være, der er noget, når jeg kommer hjem. Jeg har kontrakt med GOG til 2022, og så længe, jeg er udfordret i den danske liga, og så længe jeg er udfordret i hverdagen i GOG – og det føler jeg, jeg er – så bliver jeg i GOG.

Det vil sige, du kan forestille dig at forlænge kontrakten med dem?

- Jeg kunne godt forestille mig, hvis tingene flasker sig, at jeg så kan blive i GOG lidt længere end 2022.

Men du kunne jo tjene en frygtelig bunke penge på at skifte til Bundesligaen!

- Jaja, det kunne man godt. Men penge betyder ikke lige så meget for en 21-årig. Udlandet skal jeg nok nå, hvis det er det, jeg vil om et par år. For mig betyder det noget, at jeg skal vælge det rigtige både for mig og mit bagland, og lige nu er det i hvert fald at være i Danmark og i GOG.

Er du tryghedssøgende som person?

- Nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvis du tænker på udland og eventyr, så har jeg rigtig meget mod på at komme ud at opleve noget, så på den måde søger jeg ikke tryghed. Men jeg er meget bevidst om, at min håndboldfaglighed skal være endnu bedre, inden jeg skal ud at begå mig i udlandet.

- Jeg har ikke tænkt mig at tage af sted for at sidde i en stor klub for at sidde på bænken. Jeg vil som minimum ind og spille ti minutter her og der, siger Mathias Gidsel.

