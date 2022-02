Gidsel har ødelagt korsbåndet - sæsonen i fare

Han kom hjem med en bronzemedalje om halsen, men EM sluttede brat for Mathias Gidsel.

Under søndagens bronzekamp mod Frankrig faldt han om med smerter og måtte lade sig udskifte.

Nu fortæller hans klub GOG i en pressemeddelelse, at hans bagerste korsbånd i højre knæ er ødelagt.

I første omgang venter der fire til seks måneders genoptræning for den danske stjerne, men han slipper for at skulle under kniven.

- Jeg er selvfølgelig meget ked af situationen. Vi er i gang med en fantastisk sæson i GOG med masser af spændende kampe på programmet. Det er så ærgerligt, at jeg ikke kan være en del af det. Men nu vil jeg fokusere 100 procent på at genoptræne og få et stærkt knæ igen, fortæller hovedpersonen.

Den 22-årige højre back har aldrig tidligere i karrieren døjet med alvorlige skader, og den her fører kedelige konsekvenser med sig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge den fynske klub har han formentlig spillet sin sidste kamp i sæsonen og dermed også hans sidste kamp for GOG.

Efter sæsonen skifter han nemlig til Füchse Berlin i Bundesligaen.

- Det er naturligvis et kæmpe slag for hele holdet. Vores tanker går mest af alt til Mathias, der jo var i gang med en vanvittig flot periode. Nu får han mulighed for at få lidt ro på, pleje sin krop og genoptræne det knæ.

- Og så er jeg sikker på, han kommer stærkere tilbage og får en lang og fantastisk karriere, lyder det fra GOG-træner Nicolej Krickau.

Mathias Gidsel fik debut på landsholdet ved VM sidste år og har siden vundet tre medaljer i den nationale trøje.

I GOG er han blevet pokalmester, men mangler stadig en DM-titel. Mandskabet har dog vist suverænt frem i indeværende sæson og topper ligaen med 33 point. I 17 kampe er det blevet til 16 sejre og et uafgjort resultat.