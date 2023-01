Gidsel indrømmer: Jeg fuckede op

Han leverede igen et drøn af en kamp, da Bahrain blev skilt ad ved VM i håndbold.

Men for Mathias Gidsel, der vel nok er Danmarks bedste spiller i Malmø denne januar - i hvert fald efter de to første kampe - var det ikke lutter optur og sejrsdans.

Han fik læst og påskrevet af sin chef, landstræner Nikolaj Jacobsen, mod slutningen af 1. halvleg.

Fordi han havde lavet for meget juks inde på banen.

- Ja, jeg blev pillet ud for at sjuske for meget. Og det var helt fair. Det er det, der gør ham så dygtig. Han accepterer ikke sjusk, sagde en hudløst ærlig Mathias Gidsel til pressen efter den danske 15 måls-sejr.

Han var dansk topscorer og viste adskillige gange prøver på det enorme talent.

Og nu har han også vist, at man skal lægge sig fladt ned, når man begår fejl.

- Jeg fucker lidt for meget op. Jeg laver for mange dumme ting og spiller ikke koncentreret. Det skal man selvfølgelig have at vide. Og det er jo også med til at gøre os så gode. Vi bliver ved med at holde koncentrationen og kører på, sagde han.

- Nok vinder vi over Bahrain - sjusk eller ej - men der sidder altså 12.000, og det forpligter.

- Blev du revet med af stemningen?

- Selvfølgelig. Men man er stort foran og tager lidt let på tingene. Det skal vi ikke acceptere. Det skal jeg ikke. Og det var helt berettiget, synes jeg.

Mathias Gidsel har scoret 18 mål i de to første kampe og er dansk topscorer foreløbig i turneringen.