Gidsel jubler: - En perfekt afslutning

Landsholdsprofilen Mathias Gidsel lavede fire mål og fire assist i sin sidste kamp for GOG inden sit skifte til Füchse Berlin.

Han tiltrak sig også generelt meget opmærksomhed fra modstanderne og var på den måde en afgørende figur i 27-26-triumfen over Aalborg Håndbold søndag.

Den sikrede GOG klubbens første mesterskab siden 2007.

- Det var en perfekt afslutning på en perfekt tid for mig i GOG. Både som menneske og håndboldspiller.

- Jeg kan tage til Berlin med ro i maven, for nu vandt vi det skide DM for første gang i 15 år, siger en glad Mathias Gidsel.

GOG var bagud med tre mål et stykke inde i anden halvleg, men gav aldrig op.

- Pludselig gik tingene bare vores vej i de sidste ti minutter. Vi begyndte at score, og de brændte.

- Jeg kan faktisk ikke helt gengive kampen, men jeg er mega stolt af vores præstation - både mentalt og håndboldmæssigt, siger Gidsel om den nervepirrende afslutning på dramaet i Aalborg.

Den 23-årige bagspiller lægger ikke skjul på, at det betyder meget for ham at slutte af med et længe ventet mesterskab til hans indtil videre eneste klub i karrieren.

- Der er så mange mennesker, der har betydet så meget for mig, og nu kan jeg tage til Gudme og vise dem medaljen og sige tak for de sidste syv år, siger Gidsel kort efter sejren.

Aalborg-profilen Henrik Møllgaard havde i nederlagets stund plads til at anerkende GOG's styrke, selv om han ærgrer sig voldsomt over sit eget holds fejl.

- Vi havde egentligt greb om kampen og var i gang med at lukke dem ned i anden halvleg. GOG var rådvilde og havde svært ved at spille sig til noget.

- Men vi lavede desværre to-tre fejl, som gav Jerry Tollbring et par lette kontramål, som lukkede dem ind i kampen. Så var det os, der skulle finde løsninger, og der var de for dygtige.

- Vi var oppe mod et godt hold, der vandt grundspillet og har vist frem i Europa. Det er ikke bare et tilfældigt hold. De er dygtige, siger Møllgaard.

GOG-træner Nicolej Krickau peger på sit holds kontrastyrke som afgørende, men også bredden i truppen.

- Vi er robuste og stabile. Vi havde to gode målmænd igen, og vi havde en Emil Madsen, der kunne gå ind og tage fire-fem minutter, når der var brug for det. Jeg kunne blive ved. Vi har virkelig mange dygtige spillere, siger mestertræneren.