Gidsel jubler: - Har virkelig været hårdt

Han smilede, så man troede, kinderne var ved at briste.

Mathias Gidsel var måske ikke den enorme forskel, han tidligere har været i både denne og tidligere slutrunder for Danmark, men backen fra Berlin var ikke desto mindre endnu mere lykkelig over at stå i sin anden VM-finale i den endnu korte karriere.

- Jeg er virkelig paveglad- og stolt. Jeg synes virkelig, det var en svær kamp. De udfordrede os hele tiden, og man skal aldrig tage for givet at komme i en tredje VM-finale i træk.

- Det har virkelig været hårdt i dag (fredag, red.). Så jeg er så stolt over det hele.

- Var det lige så fysisk udmattende, som I havde forventet?

- Selvfølgelig. Spanien udfordrer os rigtig meget på det offensive. Og så tager de jo helt vildt meget initiativ. De har jo nærmest haft ti planer med til kampen. Når det ene ikke fungerede, så kom de frem med den anden. Og det udfordrede os hele tiden.

- Og gjorde det megasvært. Og krævede, at vi spillere skulle omstille os hele tiden. Kombinationen af, at de gik så højt på mig især, og tog meget af farten ud. Det bøvlede os måske lidt mere, end vi lige havde troet. Og man kunne bare mærke, at sådan en kamp i ens hjerne har været på arbejde.

Danmark førte med fem ved pausen, men forspringet skrumpede i en forfærdelig periode i 2. halvleg, og pludselig var de kun et enkelt mål efter-

- Det er så typisk Spanien. Vi har prøvet det mange gange før. Det der med at komme foran, og vi føler, at nu vinder vi. Og så indhenter de og stille og roligt. Det er de virkelig dygtige til, sagde han.

Stadig med verdens største smil på læben.

Som om han bare ikke kunne lade være. Som om han var syv år igen og netop havde fået verdens fedeste julegave.

Nøglen for danskerne lå i virkeligheden i den forberedelse, de havde gjort inden kampen.

- Vi havde bare snakket om det på forskud. Vi vidste godt, at uanset om vi kom bagud eller foran, så vidste vi, at Spanien kommer tilbage. Og vi vidste også, at det skulle blive noget lort til sidst. Og det gjorde det jo. Så må vi sige, at vi skal være rigtig glade for den målmand, vi har. Fordi han redder os til sidst.