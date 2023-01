Gidsel om familien: De ved ingenting om håndbold

For Mathias Gidsel har VM i håndbold indtil videre været noget nær ren optur.

Ja, der var da nogle afbrændere mod Tunesien tirsdag aften, men han er dansk topscorer, er blevet kåret til kampens spiller hver gang, og ligner en mand, der er mere end almindeligt svær at skyde igennem.

Og selvom han måske ikke kan høre eller se det i menneskehavet oppe på tribunerne, så er der solid opbakning fra familien.

- Min familie er her til alle kampe. Min mor og far. De er her og får min bror på besøg på lørdag også. De bakker altid op og har været med alle år. De tager også tit turen ned til Berlin. Det betyder rigtig meget for mig, siger han til Ekstra Bladet på tærsklen til mellemrunden.

- Det er klart, at slutrunder er noget af det største, vi kan komme til, og at dele det med familien...det er jo det største, man kan som familie, siger han og tilføjer, at forældrene er flyttet fra Vestjylland til København, hvor de arbejder. Så turen er trods alt ikke sååå lang for dem.

Er med hele vejen

Gidsel har nu prøvet både at opleve OL, EM og VM, hvor han tilmed vandt titlen. Han understreger, at det fortsat er blandt de største oplevelser at få som spiller. Især når alle restriktioner er ophævet.

- De kan få lov at være en del af det nu, efter der har været corona i mange af mine første slutrunder. De fik lige lov at se lidt sidste år, siger han med henvisning til EM-slutrunden i Ungarn, hvor Danmark nappede bronzemedaljer.

Endnu en kasse er sat ind. Mathias Gidsel er dansk topscorer indtil videre ved slutrunden. Foto: Lars Poulsen

- Nu er de så med hele vejen her. Det er jeg enormt taknemmelig over.

- Jeg tror da også, de nyder det. De kommer tit til Berlin. Måske også lidt for tit, kommer det med et af de mange grin og kække kommentarer, der flyder over Gidsels læber, når man taler med ham.

Folk kommer og går

Han har konstant et smil på læberne og fyrer nogle bredsider af, der alle synes at komme et varmt og godt sted fra.

Man of the Match tre ud af tre gange. Foto: Lars Poulsen

- Folk kommer og går, medierne er nogle gange med dig og nogle gange mod dig. Men ens forældre er der altid. Uanset om det går godt eller skidt. Og selvom jeg brænder en stribe afslutninger, så synes min mor, jeg er pissesej.

- Kan de give dig nogle hug også, eller er der udelukkende tale om opbakning?

- Det mest fantastiske med min familie, det er, at de ved ingenting om håndbold. Så de kan overhovedet ikke sige noget. Jo, de kan prøve, men de fatter ikke en dyt af det. Så det er fantastisk. Og de kigger i øvrigt også kun på mennesket, Mathias. Om han er glad eller ej.

- Alle siger, at familien er det vigtigste. Og jeg er evigt glad for at have en familie. Især i de år, hvor der har været meget run på. Og at have dem med på godt og ondt. De har været meget mere end bare fantastiske forældre. De har hjulpet mig hele vejen. Og hjulpet mig igennem alle behov.