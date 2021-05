Gigant-nedtur for VM-helten

VM-triumfen var den fedeste måned i Mathias Gidsels liv, men da han kom hjem, ramte han muren. Det fortæller han i et stort interview med Jyllands-Posten.

- Det er uforståeligt for mig, hvordan man kan gå fra karrierens højdepunkt til indledningen på den største nedtur fem-seks dage senere. Måske var presset langsomt med til at æde mig op. Jeg har aldrig prøvet at være så stresset og nedbrudt før, og jeg må også indrømme, at jeg blev overrasket over, at det ramte mig.

Gidsel med VM-pokalen. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Gidsel brugte lang tid på at erkende, at han havde brug for hjælp, men tog til sidst kontakt til Team Danmarks sportspsykolog, der arbejde med ham.

Inden da havde han og GOG-holdet kuldsejlet, og hans mentale underskud var så tydeligt, at den tidligere landsholdsspiller Thomas Mogensen havde henvendt sig efter en kamp, hvor den tidligere landsholdskæmpe havde stået i spidsen for modstanderholdet fra SønderjyskE.

Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Nu er han på ret køl igen, hvilket de seneste landskampe vidner om.

Landsholdet lavede en gevaldig svipser mod Nordmakedonien, men i den omvendte kamp lavede Gidsel syv mål i 37-21-sejren. Siden lavede han fire kasser i neglebider-kampen mod Schweiz.

Søndag kl. 18 spiller holdet endnu en EM-kvalkamp mod Finland, men her har Gidsel fået fri til at tage hjem, så landstræneren kan prøve nye kræfter af.

Danmark er sikret EM-adgang, men skal vinde over bundproppen for at få førstepladsen i kval-puljen.

