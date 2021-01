Giganten Gidsel: Jeg måtte nosse mig sammen

Det er utroligt, men Mathias Gidsel bliver bare ved med at imponere ved VM. Med dødsforagt kastede han sig ind mellem de spanske forsvarere.

Han scorede fire mål på fire forsøg, spillede sine medspillere gode, og han afværgede flere spanske kontraløb. Han satte ikke en fod eller en hånd forkert i sin ottende kamp ved VM. I sin første slutrunde.

Gidsel er vokset til at blive en gigant. Og selv om han er fra Vestjylland, kan han godt bruge store ord.

- Det var noget nær den mest perfekte håndboldkamp, jeg har set fra et dansk landshold. Især i første halvleg hvor vi udspillede verdens bedste forsvar. Vi stod også godt i forsvaret. Havde vi lige haft tre redninger mere, så havde det set endnu bedre ud. Men de kom så til sidst.

- Der var dog en periode i anden halvleg, hvor vi gik lidt i stå og måske blev lidt trætte. Vi begyndte at spille lidt for langsomt og for meget sidelæns, men vi formåede også at komme over den periode.

- Det var smukt til sidst, at vi ikke smed bolden væk og trak et rødt kort. Det havde vi lært noget af.

I havde også heldet. De havde en på undersiden af overliggeren?

- Ja, det var marginalerne. Men vi kunne også have scoret lige inden og havde været foran med to. Det er typisk håndbold.

- Inden kampen havde jeg aldrig før oplevet et så fokuseret Mikkel. Han plejer at kunne joke lidt i omklædningsrummet, men han var helt tydeligt klar til at revanchere sig for forleden dag. Og wauw, han var fuldstændig fantastisk. En foregangsmand. Jeg kiggede over på ham, og tænkte jeg må nok hellere nosse mig sammen, hvis vi skal spille den finale. For han var godt nok klar til det.

De gjorde håndbold til kunst

Sverige er klar til VM-finalen i håndbold

Danmark er i VM-finalen i håndbold

Tre var geniale