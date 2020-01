Giganter bøjer sig i støvet for Danmark

Tyskland har verdens bedste håndboldliga og er formentlig den største håndboldnation. Her er man dog ikke i tvivl om, at favoritværdigheden forud for den kommende slutrunde skal sendes nord for grænsen

De rødhvide farver skal på og fingrene smøres ind til absolut følelsesløshed i harpiks, når de danske herrer ved EM skal gå efter EM-guldet. Og med EM-guldet at blive forsvarende olympiske, verdens- og europamestre - en gylden treble, kun Frankrig hidtil har kunnet hive hjem. Skulle nogen herhjemme være i tvivl om Danmarks absolutte dominans, er de det i hvert fald ikke i Tyskland.

Det tyske medie Sport1 har givet deres bud på en powerranking af de 24 lande, der skal i kamp til slutrunden, som løber af stablen torsdag aften, og tysk Sky Sports har også givet deres bud i samarbejde med med en af tyskernes mest anvendte håndboldeksperter, VM-guldvinderen fra 2007 Christian Schwarzer. De bøjer sig alle i støvet for den danske overmagt.

- Et hold fører an - det er næsten alle eksperter enige om, og der er nærmest ingen vej uden om: Danmark, skriver Sky og argumenterer videre.

- Listen af absolutte verdensklassespillere er lang. Mikkel Hansen, Niklas Landin, Hans Lindberg eller Morten Olsen hører alle til blandt de i øjeblikket bedste spillere på deres respektive positioner. 'Det er spillere, der i de afgørende faser træffer de rigtige beslutninger. Det er, hvad der adskiller gode fra rigtig gode spillere', pointerer Christian Schwarzer.

Sport1 er også overbeviste og kalder Danmark for 'den absolutte topfavorit efter den fremragende opvisning ved VM 2019', samtidig med, at de mener, danskerne kun er blevet stærkere af at have samlet mere erfaring og har den unge venstrehåndskomet Niclas Kirkeløkke som en ekstra trumf i år.

Schwarzer supplerer dem ved at slå fast, at Danmark var en klasse bedre end alle andre ved den seneste slutrunde, også med hjemmebaneprivilegiet taget i betragtning.

Hjemmebanefavoritter og Frankrigs 'Usual Suspects'

Den her slutrunde er ingen undtagelse for de evige franske slutfavoritter, der placeres som nr. 2 på listen. Franskmændene har vundet bronze ved de to sidste store slutrunder, hvilket nærmest har konstitueret et lavpunkt for franskmændende, der gennem de sidste 20 år har været vant til i hvert fald at være i en finale hver anden slutrunde.

Franskmændene har været igennem et vellykket generationsskifte, men stiller stadig med den gamle garde i form af navne som Michael Guigou, den tunge stregspiller Soirhando, akrobatiske Luc Abalo og ikke mindst Nikola Karabatic. Aldrende koryfæer, der alle er på den anden side af 35, men stadig kan forvolde de fleste forsvarer rundt omkring i verden problemer.

Meritterne kan man ikke komme uden om - ved 18 af de sidste 25 slutrunder er franskmændene endt blandt de bedste fire, og ved hele 10 af dem er det blevet til guld.

Karabatic og resten af den gamle garde har en medaljesamling, de færreste kan prale af. Et fransk hold med en blanding af ungt og gammelt vil endnu engang være en oplagt kandidat til en vinder. Foto: Jens Dresling

Derudover er vores nordiske brødre på tredje- og fjerdepladsen også en stærk bejler til titlen, især på ryggen af den hjemmebanefordel, som de lidt bizart deler med Østrig. Tyskerne placerer sig selv på en ydmyg sjetteplads.

Den store håndboldnation har bortset fra EM-triumfen i 2016 været en skygge af sit tidligere dominerende selv, der særligt i 00'erne dirigeret af det velkendte overskæg på træner Heiner Brand var en konstant titelfavorit og spillede sig til fire finaler og to guldmedaljer.

Nu vurderer de om sig selv at kunne spille med om semifinalepladser, hvis alt flasker sig. Særligt satser de på, at holdets force, deres stærke defensiv og to ubehageligt dygtige målmænd, kan bære dem dertil.

Stolte håndboldnationer som Kroatien og Island sættes der ikke meget lid til, og de tyske eksperter har placeret de to nationer på henholdsvis en syvende- og niendeplads. De tidligere så frygtede polakker er også helt nede på en 21. plads og spås altså ringe chancer for overhovedet at avancere fra gruppespillet. Den absolutte prügelknabe, forventer tyskerne, bliver de lettiske badebilletter. Nationen har Dainis Kristopans fra den makedonske storklub Vardar Skopje som eneste kort på hånden, og det forventes, at de vil få en hård medfart i Tysklands egen pulje.

Danmarks første kamp bliver mod Island og starter lørdag kl. 18.15.

